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Эрдоган: Турция не хочет образования на севере Сирии террористического региона

Международная панорама
4 сентября, 10:05 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС
Нельзя разделять террористов на "хороших и плохих", также сказал президент Турции
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ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/.Турция продолжит бороться со всеми террористическими организациями, не делая различий, и надеется на продолжение сотрудничества с США по этой теме. Об этом в воскресенье заявил президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с американским лидером Бараком Обамой "на полях" саммита G20 в Китае.

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"Мы решительно продолжаем борьбу со всеми террористическими организациями в регионе - с "Исламским государством" (ИГ, группировка запрещена в РФ), партией "Демократический союз", Рабочей партией Курдистана. Нельзя разделять террористов на "хороших и плохих", - сказал он. Турецкий лидер отметил, что Анкара "не хочет образования на севере Сирии террористического коридора".

"Такой коридор не должен образоваться. И чтобы этого не произошло, мы вместе с силами международной коалиции ведем общую борьбу. Также я хочу, чтобы наше, являющееся примером для других, партнерство с США продолжилось", - сказал он.

Под коридором имеется в виду 90-километровый участок приграничного с Турцией пространства в САР, где действует ИГ. Сейчас ВС Турции помогают "Сирийской свободной армии" зачистить этот регион в рамках операции "Щит Евфрата".

Обама в свою очередь отметил, что силы коалиции "нанесли удар по ИГ на севере Сирии, и необходимо продолжать эту борьбу". Президент США также подчеркнул, что Турция "предпринимает серьезные усилия для помощи сирийским беженцам". "Турция не должна нести этот груз в одиночку. Ей необходимо оказывать помощь", - сказал Обама.

Относительно темы выдачи из США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в непосредственной причастности к попытке госпереворота 15 июля, Эрдоган заявил, что "досье на Гюлена направлены в США". "Вопросы выдачи продолжают решаться. Для экстрадиции Гюлена в Америку поедут наши министры юстиции и внутренних дел", - сказал он.

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Саммит G20 Борьба с "Исламским государством"
Персоны
Обама, Барак Эрдоган, Реджеп Тайип
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