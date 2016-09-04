Эрдоган: Турция не хочет образования на севере Сирии террористического региона

Футболисты сборной России проводят тренировку в полном составеСпорт 4 сентября, 11:44
"Серьезные разногласия": как Россия и США пытаются договориться по СирииМеждународная панорама 4 сентября, 11:38
СМИ: Гулмурод Халимов стал новым главарем террористической группировки ИГМеждународная панорама 4 сентября, 11:30
РФ и Турция перешли к обсуждению конкретных деталей строительства "Турецкого потока"Экономика и бизнес 4 сентября, 11:14
Путин и Эрдоган обсудили снятие ограничений на поставки продовольствияЭкономика и бизнес 4 сентября, 11:09
Итальянский Антхольц избран местом проведения чемпионата мира по биатлону 2020 годаСпорт 4 сентября, 10:51
Патриарх Кирилл освятил в Невельске храм в честь иконы, спасшей город от землетрясенияОбщество 4 сентября, 10:46
Си Цзиньпин: странам G20 следует изменить политику с краткосрочной на долгосрочнуюЭкономика и бизнес 4 сентября, 10:46
Мутко: сборная России по футболу вряд ли проведет матч на стадионе в Сочи в 2016 годуСпорт 4 сентября, 10:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/.Турция продолжит бороться со всеми террористическими организациями, не делая различий, и надеется на продолжение сотрудничества с США по этой теме. Об этом в воскресенье заявил президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с американским лидером Бараком Обамой "на полях" саммита G20 в Китае.
"Мы решительно продолжаем борьбу со всеми террористическими организациями в регионе - с "Исламским государством" (ИГ, группировка запрещена в РФ), партией "Демократический союз", Рабочей партией Курдистана. Нельзя разделять террористов на "хороших и плохих", - сказал он. Турецкий лидер отметил, что Анкара "не хочет образования на севере Сирии террористического коридора".
"Такой коридор не должен образоваться. И чтобы этого не произошло, мы вместе с силами международной коалиции ведем общую борьбу. Также я хочу, чтобы наше, являющееся примером для других, партнерство с США продолжилось", - сказал он.
Под коридором имеется в виду 90-километровый участок приграничного с Турцией пространства в САР, где действует ИГ. Сейчас ВС Турции помогают "Сирийской свободной армии" зачистить этот регион в рамках операции "Щит Евфрата".
Обама в свою очередь отметил, что силы коалиции "нанесли удар по ИГ на севере Сирии, и необходимо продолжать эту борьбу". Президент США также подчеркнул, что Турция "предпринимает серьезные усилия для помощи сирийским беженцам". "Турция не должна нести этот груз в одиночку. Ей необходимо оказывать помощь", - сказал Обама.
Относительно темы выдачи из США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в непосредственной причастности к попытке госпереворота 15 июля, Эрдоган заявил, что "досье на Гюлена направлены в США". "Вопросы выдачи продолжают решаться. Для экстрадиции Гюлена в Америку поедут наши министры юстиции и внутренних дел", - сказал он.