Мэй: правительство Великобритании отчитается по подготовке к выходу страны из ЕС

ЛОНДОН, 4 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Правительство Великобритании отчитается на следующей неделе за проделанную в последние месяцы работу по подготовке к выходу страны из Евросоюза. Об этом в воскресенье в эфире вещательной корпорации "Би-би-си" заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

По ее словам, в парламенте Великобритании планируется выступление министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса. "Он сделает заявление в парламенте на следующей неделе относительно той работы, которую правительство проделало за лето", - сказала Мэй, отметив, что в этом послании будет представлено видение "характера отношений с ЕС", на котором будет настаивать Лондон.

"Я также уверенна, что британский народ не желает откладывания в долгий ящик применения Статьи 50 (Лиссабонского договора, предусматривающий механизм выхода государства-члена из состава ЕС - прим. ТАСС)", - добавила британский премьер.

На состоявшемся 23 июня референдуме о дальнейшем членстве Великобритании в ЕС победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit.