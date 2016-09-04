Мэй: правительство Великобритании отчитается по подготовке к выходу страны из ЕС

На юго-востоке Китая обнаружены захоронения возрастом 1600 летНаука 4 сентября, 12:55
Путин: ситуация в экономике РФ стабилизироваласьЭкономика и бизнес 4 сентября, 12:48
Керри: по ситуации в Сирии пока остается "пара" нерешенных вопросовМеждународная панорама 4 сентября, 12:46
Кравцов: Тюмень примет чемпионат мира по биатлону в 2021 годуСпорт 4 сентября, 12:34
"Я - маленький карандаш в руках божьих": факты о матери ТерезеОбщество 4 сентября, 12:01
Канонизация в Римско-католической церквиОбщество 4 сентября, 12:00
Папа Римский Франциск провозгласил мать Терезу святойОбщество 4 сентября, 12:00
СМИ: трое боевиков "Талибана" подорвались на собственной минеМеждународная панорама 4 сентября, 11:58
Гендир "Терека": клуб не имеет опасений, что матч с ЦСКА не состоится на новой аренеСпорт 4 сентября, 11:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 4 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Правительство Великобритании отчитается на следующей неделе за проделанную в последние месяцы работу по подготовке к выходу страны из Евросоюза. Об этом в воскресенье в эфире вещательной корпорации "Би-би-си" заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.
По ее словам, в парламенте Великобритании планируется выступление министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса. "Он сделает заявление в парламенте на следующей неделе относительно той работы, которую правительство проделало за лето", - сказала Мэй, отметив, что в этом послании будет представлено видение "характера отношений с ЕС", на котором будет настаивать Лондон.
"Я также уверенна, что британский народ не желает откладывания в долгий ящик применения Статьи 50 (Лиссабонского договора, предусматривающий механизм выхода государства-члена из состава ЕС - прим. ТАСС)", - добавила британский премьер.
На состоявшемся 23 июня референдуме о дальнейшем членстве Великобритании в ЕС победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit.