Штайнмайер: сотрудничество Турции и ЕС должно продолжаться

ОСЛО, 4 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер надеется, что ЕС и Турция придут к пониманию необходимости дальнейшего взаимного сотрудничества. Об этом он заявил в воскресенье на совместной пресс-конференции в Осло с министром иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде.

По словам Штайнмайера, в субботу у участников встречи глав МИД стран ЕС в Братиславе состоялась "очень интенсивная, глубокая и порой полемическая" двухчасовая дискуссия с представителем турецкого правительства.

"Это начало, но еще не решение. Надеюсь, что появится общее понимание того, что сотрудничество между Европой и Турцией должно продолжаться, - отметил он. - Что бы ни произошло в прошлом, и как бы ни развивались в будущем отношения Евросоюза с Турцией, она останется ключевой страной в регионе Ближнего Востока. Она соседствует с Ираком и Сирией, где идут конфликты. Как мы уже наблюдали и знаем из опыта, без Турции мы не сможем двигаться вперед к политическому решению для Сирии".