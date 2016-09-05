Олланд: Великобритании следует начать процедуру выхода из ЕС до конца года

Источник: в деле о даче взятки экс-руководству Коми могут появиться новые фигурантыПроисшествия 5 сентября, 19:38
Are you the champion? Насколько хорошо вы разбираетесь в творчестве QueenКультура 5 сентября, 19:35
Олланд: Великобритании следует начать процедуру выхода из ЕС до конца годаМеждународная панорама 5 сентября, 19:17
РЖД проиндексирует зарплаты сотрудников с 1 октября на 3,5%Экономика и бизнес 5 сентября, 19:12
"Левада-Центр" включен в список НКО-иноагентовПолитика 5 сентября, 19:08
Член ЦИК: российские военные в Сирии интересуются выборами в ГосдумуПолитика 5 сентября, 19:00
РКК "Энергия" создает новый космический корабль повышенной грузоподъемностиКосмос 5 сентября, 18:56
Комитет Европарламента проголосовал за отмену виз для граждан Грузии и КосоваМеждународная панорама 5 сентября, 18:54
Военные маневры у границ России с 2013 годаАрмия и ОПК 5 сентября, 18:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Франсуа Олланд считает, что Великобритании следует начать процедуру выхода из Европейского союза до конца нынешнего года. Об этом, как сообщило Agence France-Presse, французский лидер заявил в понедельник в ходе пресс-конференции на саммите G20 в китайском Ханчжоу.
"Я обсудил этот вопрос с премьер-министром Терезой Мэй и мы пришли к мнению, что следует предоставить время британской стороне для того, чтобы подготовиться к началу переговоров. В этой связи начать процедуру выхода из ЕС в конце года представляется вполне разумным сроком", - сказал Олланд.
Французский президент подчеркнул, что "любые более поздние сроки приведут к негативным последствиям - в первую очередь для британской экономики, но также и для целой совокупности экономик, причем не только европейских". Олланд указал на то, что "следует снизить уровень неопределенности, если мы хотим добиться взаимного доверия, а также экономического роста".
Говоря в целом о международной ситуации, Олланд отметил, что неопределенность "может быть вызвана войнами и конфликтами и различными факторами дестабилизации, связанными с изменениями климата". "Также она может быть вызвана и определенными решениями в политической сфере. Brexit - одна из таких причин, хотя это и является суверенным решением Великобритании", - добавил он.