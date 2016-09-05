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Олланд: Великобритании следует начать процедуру выхода из ЕС до конца года

Международная панорама
5 сентября, 19:17 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 5, сентября. /ТАСС
"Следует предоставить время британской стороне для того, чтобы подготовиться к началу переговоров", - заявил французский президент
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© EPA/HAYOUNG JEON

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Франсуа Олланд считает, что Великобритании следует начать процедуру выхода из Европейского союза до конца нынешнего года. Об этом, как сообщило Agence France-Presse, французский лидер заявил в понедельник в ходе пресс-конференции на саммите G20 в китайском Ханчжоу.

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"Я обсудил этот вопрос с премьер-министром Терезой Мэй и мы пришли к мнению, что следует предоставить время британской стороне для того, чтобы подготовиться к началу переговоров. В этой связи начать процедуру выхода из ЕС в конце года представляется вполне разумным сроком", - сказал Олланд.

Французский президент подчеркнул, что "любые более поздние сроки приведут к негативным последствиям - в первую очередь для британской экономики, но также и для целой совокупности экономик, причем не только европейских". Олланд указал на то, что "следует снизить уровень неопределенности, если мы хотим добиться взаимного доверия, а также экономического роста".

Говоря в целом о международной ситуации, Олланд отметил, что неопределенность "может быть вызвана войнами и конфликтами и различными факторами дестабилизации, связанными с изменениями климата". "Также она может быть вызвана и определенными решениями в политической сфере. Brexit - одна из таких причин, хотя это и является суверенным решением Великобритании", - добавил он.

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