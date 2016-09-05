СМИ: Турция нанесла девять артударов по целям ИГ на севере Сирии

АНКАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Турция нанесла сегодня девять артиллерийских ударов по позициям группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на севере Сирии.

Об этом сообщило Анатолийское агентство со ссылкой на заявление вооруженных сил.

Турецкая армия нанесла девять артиллерийских ударов из штурмовых гаубиц по целям ИГ на севере Сирии в рамках операции "Щит Евфрата". Кроме того, в настоящий момент семь сирийских деревень, захваченных ранее ИГ, освобождены формированиями оппозиционной группировки "Сирийская свободная армия" (ССА), союзной Турции.

Турция обстреливает позиции ИГ в рамках операции "Щит Евфрата" с 24 августа. В операции принимают участие сирийские оппозиционные формирования, в том числе отряды "Сирийской свободной армии".

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье