СМИ: Турция нанесла девять артударов по целям ИГ на севере Сирии

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АНКАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Турция нанесла сегодня девять артиллерийских ударов по позициям группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на севере Сирии.
Об этом сообщило Анатолийское агентство со ссылкой на заявление вооруженных сил.
Турецкая армия нанесла девять артиллерийских ударов из штурмовых гаубиц по целям ИГ на севере Сирии в рамках операции "Щит Евфрата". Кроме того, в настоящий момент семь сирийских деревень, захваченных ранее ИГ, освобождены формированиями оппозиционной группировки "Сирийская свободная армия" (ССА), союзной Турции.
Турция обстреливает позиции ИГ в рамках операции "Щит Евфрата" с 24 августа. В операции принимают участие сирийские оппозиционные формирования, в том числе отряды "Сирийской свободной армии".
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.