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СМИ: Турция нанесла девять артударов по целям ИГ на севере Сирии

Международная панорама
5 сентября, 22:32 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 5, сентября. /ТАСС
В настоящий момент семь сирийских деревень, захваченных ранее ИГ, освобождены формированиями оппозиционной группировки "Сирийская свободная армия" (ССА), союзной Турции
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АНКАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Турция нанесла сегодня девять артиллерийских ударов по позициям группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на севере Сирии.

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Об этом сообщило Анатолийское агентство со ссылкой на заявление вооруженных сил.

Турецкая армия нанесла девять артиллерийских ударов из штурмовых гаубиц по целям ИГ на севере Сирии в рамках операции "Щит Евфрата". Кроме того, в настоящий момент семь сирийских деревень, захваченных ранее ИГ, освобождены формированиями оппозиционной группировки "Сирийская свободная армия" (ССА), союзной Турции.

Турция обстреливает позиции ИГ в рамках операции "Щит Евфрата" с 24 августа. В операции принимают участие сирийские оппозиционные формирования, в том числе отряды "Сирийской свободной армии".

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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