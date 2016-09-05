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Обама решил не встречаться с оскорбившим его президентом Филиппин

Международная панорама
5 сентября, 23:38 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Ранее Родриго Дутерте призвал Обаму не задавать ему вопросы о случаях внесудебных казней в стране и назвал хозяина Белого дома "сукиным сыном"
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© EPA/MAST IRHAM

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Барак Обама не будет встречаться во вторник, 6 сентября, с оскорбившим его президентом Филиппин Родриго Дутерте. Об этом сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Нед Прайс.

"Президент Обама не будет проводить двустороннюю встречу с президентом Филиппин Дутерте. Вместо этого во второй половине дня 6 сентября он встретится с президентом Республики Корея Пак Кын Хе", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее Дутерте призвал Обаму не задавать ему вопросы о случаях внесудебных казней в стране. Филиппинский президент назвал хозяина Белого дома "сукиным сыном" и пообещал высказать много нелицеприятных слов в его адрес "на полях" саммита США-АСЕАН (Ассоциации государств Юго- Восточной Азии) и Восточноазиатского саммита, которые уже на этой неделе пройдут в Лаосе. Таким образом Дутерте прокомментировал сообщения СМИ о том, что Обама может поднять тему убийства более 2 тыс. человек в результате начатой филиппинским лидером борьбы с торговлей наркотиками в своей стране.

В ответ на это хозяин Белого дома назвал филиппинского лидера "ярким парнем" и поручил своим помощникам рассмотреть необходимость проведения "конструктивных и продуктивных переговоров" в Лаосе с ним. Встреча глав двух государств должна была пройти в 16:10 по местному времени (12:10 мск).

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Обама, Барак Дутерте, Родриго
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