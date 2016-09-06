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NYT: США не планируют отказываться от политики применения ядерного оружия первыми

Международная панорама
6 сентября, 21:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Ранее СМИ сообщали, что Обама может объявить об отказе от политики первого ядерного удара во время своего последнего выступления на Генассамблее ООН в этом месяце
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НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Барак Обама склоняется к тому, чтобы не менять политику Вашингтона в отношении ядерного оружия и не объявлять о неприменении его первым в случае конфликта. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета The New York Times.

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Данное изменение в политике США, против которого выступают республиканцы в Конгрессе, уже давно обсуждается в вашингтонской администрации. Ранее СМИ сообщали, что Обама может объявить об отказе от политики первого ядерного удара во время своего последнего выступления на Генассамблее ООН в этом месяце.

Однако, согласно The New York Times, американский лидер сейчас склоняется к тому, чтобы не выступать с таким объявлением. Как уточняет издание, Обама прислушался к своим советникам, которые достаточно долго убеждали его, что сейчас не самое лучшее время для изменений в политике безопасности.

Помощники главы Белого дома, в частности, указывали на то, что такой шаг может быть негативно воспринят союзниками США, в том числе Японией и Южной Кореей. "Министр обороны Эштон Картер и госсекретарь Джон Керри также выражали озабоченность, что последние действия России и КНР от Балтийского до Южно-Китайского морей делают нынешний момент не подходящим для объявления (о неприменении первыми ядерного оружия)", - пишет The New York Times. По ее данным, против изменения политики в данной сфере выступил также министр энергетики США Эрнест Монис.

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Ранее газета The Washington Post сообщала, что несколько союзников Соединенных Штатов, в частности, Великобритания, Республика Корея, Франция и Япония "уговаривают администрацию США не менять политику в отношении ядерного оружия". Обеспокоенность Токио и Сеула касается непосредственно угрозы, исходящей от КНДР, а европейцы хотят иметь единую с Вашингтоном политику использования ядерного оружия, которая, по их мнению, "также играет роль в сдерживании атак с использованием химического и биологического оружия". При этом, как отмечала газета, власти упомянутых стран "были разочарованы отсутствием консультаций с ними" о возможном объявлении, которое "повлияет на всех союзников, находящихся под "ядерным зонтиком" США".

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