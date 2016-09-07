Саркози заявил о намерении стать президентом Франции, несмотря на возможный суд

ПАРИЖ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Бывший президент Франции (2007-2012) Николя Саркози намерен вновь добиться избрания на высший государственный пост республики на выборах 2017 года, несмотря на возможный судебный процесс в его отношении. С таким заявлением политик выступил во вторник на встрече с избирателями в парижском пригороде Пуасси.

"Никакая полемика, никакие маневры, никакие манипуляции, сколь постыдными они бы ни были, не сдвинут меня ни на сантиметр от абсолютного желания выстроить честный и сильный проект для смены власти в 2017 году", - заявил он.

Это было первое публичное выступление Николя Саркози после того, как стало известно о возможном начале судебного процесса по делу о махинациях на президентских выборах 2012 года, одним из главных фигурантом которого является экс-президент. Как сообщило в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на источник, близкий к расследованию, передать это дело в суд намерена прокуратура Парижа, которая сейчас занимается досудебной проверкой.

Речь идет о так называемом деле Bygmalion, которое оказалось в центре внимания французской юстиции весной 2014 года. Тогда в прессу просочились сведения о том, что одноименное PR-агентство (Bygmalion), через которое проводилась часть средств на избирательный марафон Саркози, завышало расценки за свои услуги и отправляло счета на имя правящей партии, а не избирательного штаба экс-президента. Как установило следствие, завышение расценок было сделано с целью получить средства, выходящие за рамки ограничения на финансирование предвыборной кампании, установленного французским законодательством.

В феврале 2016 года Николя Саркози были предъявлены обвинения в незаконном финансировании своей избирательной кампании. По ряду оценок, сумма проведенных через Bygmalion средств достигает порядка €10-11 млн. Сторона защиты настаивает на том, что лично Саркози ничего не знал о нарушениях и не был в курсе финансовых дел той кампании. Решение о дальнейшей судьбе расследования будет принято не ранее, чем через месяц.

Николя Саркози сейчас ведет кампанию перед первичными выборами в правоцентристской оппозиционной партии "Республиканцы", по итогам которого должно определиться имя кандидата от оппозиции на президентских выборах 2017 года. Праймериз "Республиканцев" пройдут в два тура 20 и 27 ноября - помимо Саркози в них примут участие другие популярные оппозиционные политики, включая экс-премьера Алена Жюппе, который пока лидирует в опросах, опережая Николя Саркози. Первый же тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля 2017 года.