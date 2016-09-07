В ООН заявили, что сделают все возможное, чтобы сблизить позиции Дамаска и оппозиции

ООН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН продолжит усилия по урегулированию конфликта в Сирии и сделает все возможное, чтобы сблизить позиции Дамаска и оппозиции. Об этом заявил во вторник официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

СПЕЦПРОЕКТ Сирийская рапсодия Жизнь между миром и войной - в работах фотокорреспондентов ТАСС

По его словам, в ООН недовольны прогрессом в сфере оказания гуманитарной помощи, объемы поставок которой в августе существенно сократились в результате эскалации боевых действий в Сирии. "Мы видели несколько очень редких случаев, когда людей позволяли эвакуировать, когда удавалось доставить помощь, но это были очень изолированные случаи. Как сказал (заместитель генсека по гуманитарным вопросам Стивен) О'Брайен, в августе мы сделали шаг назад в плане доставки помощи", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Говоря о политическом урегулировании, Дюжаррик отметил, что спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура продолжает свою работу в то время, как продолжаются консультации между Россией и США, которые являются сопредседателями Международной группы поддержки по Сирии (МГПС) и гарантами режима прекращения огня в ближневосточной стране. "Пока ситуация остается переменчивой, мы продолжаем наши усилия и будем делать все возможное, чтобы сблизить стороны", - подчеркнул официальный представитель генсека.

Межсирийские переговоры прервались в Женеве в конце апреля, не приведя к серьезным результатам, а сроки их возобновления неоднократно сдвигались. Ранее Стаффан де Мистура заявлял, что рассчитывает вернуть Дамаск и оппозицию за стол переговоров в течение августа. В ООН выражали надежду, что возобновлению дискуссий будет способствовать хотя бы временное прекращение боевых действий в Алеппо и гуманитарная операция, провести которую пока не удалось. Боевики вооруженных группировок отказались допустить в город автоколонну из грузовиков ООН, так как в качестве маршрута была выбрана контролируемая сирийским правительством трасса Кастелло.

На прошлой неделе Стаффан де Мистура сообщил, что в середине сентября собирается представить политическую инициативу, касающуюся урегулирования конфликта в Сирии. По его словам, все будет зависеть от консультаций между Россией и США, проходящих в Женеве.