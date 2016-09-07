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В Белом доме пока не подтверждают получение письма матери Ярошенко

Международная панорама
7 сентября, 7:44 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Однако в администрации президента США обещали проверить наличие послания
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ВАШИНГТОН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Представители Белого дома во вторник не подтвердили факт получения письма матери российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме "Форт-Дикс".

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Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, сотрудники администрации также не стали утверждать, что послание отсутствует, пообещав "проверить это".

Как сообщила ранее газета "Известия", мать пилота, Любовь Ярошенко, отправила письмо президенту США Бараку Обаме. Она просит американского лидера проявить милосердие "к погибающему сыну" и вернуть его в Россию.

Российский летчик Константин Ярошенко был осужден 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы. В США его доставили из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

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