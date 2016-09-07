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Адвокат: отправка Обаме письма матерью Ярошенко логична в свете помилования узников в США

Политика
7 сентября, 6:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Ранее газета "Известия" сообщила, что мать россиянина Любовь Ярошенко отправила письмо Обаме. В послании она попросила американского лидера проявить милосердие "к погибающему сыну"
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Мать Константина Ярошенко Любовь

Мать Константина Ярошенко Любовь

© Артем Геодакян/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Отправка матерью Константина Ярошенко письма Бараку Обаме с просьбой о помиловании россиянина, отбывающего заключение в штате Нью-Джерси, логична в свете того, что недавно президент США смягчил наказание для десятков узников в стране. Такое мнение выразил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат Ярошенко Алексей Тарасов.

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"В последние несколько недель Обама помиловал ряд заключенных, которые были приговорены по федеральным статьям о распространении наркотиков, но в основном это были лица, совершившие преступления исключительно на территории США и являвшиеся американскими гражданами, - констатировал защитник. - Трудно конечно судить, как именно отреагирует Белый дом на это обращение, но полагаю, это имеет смысл".

"Не могу судить, насколько это будет результативное обращение, но в свете недавней волны президентских указов о помиловании осужденных по наркотическим статьям вполне логично обратиться к Обаме с такой просьбой", - указал адвокат. Он напомнил, что случай Ярошенко представляет особую важность, так как "вопрос касается двусторонних отношений" США и России. "Судебные процедуры себя практически исчерпали, сейчас остается либо перевод по конвенции (использование механизма Совета Европы по передаче осужденных лиц - прим. ТАСС), либо какой-то нестандартный обмен заключенными, либо помилование", - добавил Тарасов, говоря о возможности досрочного выхода Ярошенко на свободу.

Ранее газета "Известия" сообщила, что мать россиянина Любовь Ярошенко отправила письмо Обаме. В послании она попросила американского лидера проявить милосердие "к погибающему сыну" и вернуть его в Россию.

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"Американский адвокат целый год собирал доказательства невиновности и непричастности моего сына к тому, в чем его обвинили. Имеются неопровержимые факты, подтверждающие ошибочность вынесенного судьей Дж. Ракофф приговора! Я уверена, что правда рано или поздно станет известна всем и бросит тень на США, которые провозглашают себя правовым государством, взявшим на себя обязательства по защите прав человека во всем мире", - говорится в письме, которое оказалось в распоряжении издания.

Ярошенко был осужден 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы. В США он был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Россиянин отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

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