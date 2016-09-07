Аятолла Хаменеи назвал США соучастниками преступлений саудовского режима

ТЕГЕРАН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. США являются соучастниками преступлений режима Саудовской Аравии. Об этом заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе встречи в Тегеране с родственниками иранских паломников, погибших в 2015 году во время совершения хаджа.

"Те, кто поддерживают саудовский режим, в частности, США, являются соучастниками совершенных этим режимом преступлений: трагедии в Мине, жертвами которой стали тысячи пилигримов, убийств мусульман в Йемене, Сирии, Ираке, Бахрейне", - подчеркнул Али Хаменеи.

Иранский лидер подверг критике международные правозащитные организации, которые, по его словам, "поднимают шум и крик вокруг отдельных судебных вердиктов в некоторых странах и хранят полное молчание по поводу гибели семи тысяч невинных людей (во время прошлогоднего хаджа в Саудовской Аравии)". Хаменеи призвал к созданию международного исламского комитета по расследованию трагедии в долине Мина.

"Правящая семья Саудовской Аравии не заслуживает права управлять исламскими святыням", - считает он.

Критика организации хаджа

Лидер Ирана 5 сентября выступил с призывом пересмотреть систему управления исламскими святынями и подверг саудовские власти резкой критике за организацию хаджа.

"Деспотическое поведение властей Саудовской Аравии в отношении гостей Бога (паломников) требует, чтобы исламский мир в корне пересмотрел систему управления двумя святынями ислама (в Саудовской Аравии) и всю процедуру совершения хаджа. Бездействие неизбежно приведет исламскую умму (общину) к более серьезным проблемам в будущем", - заявил Хаменеи.

В ответ верховный муфтий Саудовской Аравии шейх Абдель Азиз аль-Шейх заявил, что "иранцы - не мусульмане, а потомки зороастрийцев (зороастризм - религия огнепоклонничества, которая была распространена на территории современного Ирана в доисламские времена. - прим. ТАСС), они враждебны мусульманам, особенно суннитам".

На эту реплику в среду отреагировал глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф.

"Действительно, нет ничего общего между исламом, который исповедуют иранцы, а также подавляющее большинство мусульман мира, и тем исламским экстремизмом, который проповедуют саудовские ваххабитские клерикалы", - написал он в Twitter.

После трагедии, произошедшей в 2015 году в Мине, Тегеран потребовал обеспечения иранским паломникам безопасности, однако несколько раундов ирано-саудовских переговоров на это тему завершились безрезультатно. В мае министр культуры и исламской ориентации ИРИ Али Джанати объявил о том, что в этом году иранцы не смогут совершить хадж, и возложил вину за это на Саудовскую Аравию.