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Техасская газета впервые поддержала демократа в борьбе за Белый дом

Международная панорама
7 сентября, 16:21 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Dallas Morning News не выступала в поддержку демократов со времен Второй мировой войны
Материал из 1 страницы
Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон

© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Крупнейшая газета традиционно республиканского Техаса Dallas Morning News впервые со времен Второй мировой войны поддержала в борьбе за пост главы государства кандидата в президенты от Демократической партии - Хиллари Клинтон. Об этом говорится в редакционной статье издания.

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"Нам это решение далось нелегко. Газета не выступала в поддержку кандидатуры демократа на высший государственный пост со времен Второй мировой войны: если подсчитать, то это более 75 лет и около 20 избирательных кампаний", - написала редколлегия Dallas Morning News.

В статье издание подчеркивает, что видит "свои ценности в свободе личности, свободных рынках и сильной национальной обороне". По утверждению газеты, экс-госсекретарь является "единственным серьезным кандидатом на выборах" и обладает "опытом непосредственного госуправления", а также "желанием заниматься реальной политикой".

По версии редколлегии издания, ее соперник Дональд Трамп не представляет интересов Республиканской партии. "Дональд Трамп не является ни республиканцем, ни, конечно же, консерватором, - считают в газете. - Дональд Трамп не подходит для должности президента и не заслуживает вашего голоса". Ранее против бизнесмена выступили такие крупные издания, как Los Angeles Times и Washington Post.

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Тем не менее опубликованные во вторник результаты нового общенационального опроса, проведенного телеканалом CNN совместно с исследовательской службой ORC свидетельствуют, что республиканец опережает по популярности среди избирателей бывшую первую леди. Согласно последним данным, полученным в период с 1 по 4 сентября, за Трампа на выборах в ноябре этого года готовы отдать голоса 45% опрошенных. Клинтон намереваются поддержать 43% респондентов. Еще в начале августа экс-госсекретарь, согласно опросу CNN и ORC, опережала миллиардера по популярности на 9% (52% против 43%).

Dallas Morning News, основанная в 1885 году, замыкает первую десятку крупнейших газет США и является обладательницей девяти Пулитцеровских премий. Последним демократом, которого издание поддержало до Клинтон, был Франклин Делано Рузвельт.

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