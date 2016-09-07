СМИ: Обама пообщался с оскорбившим его президентом Филиппин

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ВЬЕНТЬЯН, 7 сентября. /ТАСС/. Президент США Барак Обама кратко пообщался на саммите АСЕАН с президентом Филиппин Родриго Дутерте, который нецензурно высказался в адрес американского лидера за несколько дней до начала форума в столице Лаоса. Об этом сообщило агентство Reuters.
Два президента в кулуарах саммита обменялись любезностями, тем самым смягчив напряженность, возникшую в отношениях двух стран, сообщили агентству официальные источники на саммите.
"Я рад, что это произошло", - приводит Reuters высказывание министра иностранных дел Филиппин Перфекто Ясая по поводу встречи Дутерте и Обамы. "Все это проистекает из того факта, что отношения между Филиппинами и Соединенными Штатами очень крепкие и сильные", - добавил он.
В понедельник Дутерте призвал Обаму не задавать ему вопросы о случаях внесудебных казней в стране. Филиппинский президент назвал хозяина Белого дома "сукиным сыном" и пообещал высказать много нелицеприятных слов в его адрес на полях саммита США - АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) и Восточноазиатского саммита, которые на этой неделе проходят в Лаосе.
В ответ на это хозяин Белого дома назвал филиппинского лидера "ярким парнем" и поручил своим помощникам рассмотреть необходимость проведения "конструктивных и продуктивных переговоров" с ним в Лаосе. Белый дом объявил, что встреча между двумя лидерами, намеченная на 6 сентября, не состоится. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс во вторник сообщил, что Обама пообщается с Дутерте на многосторонних саммитах, предстоящих во Вьентьяне, но "формальной встречи не будет".