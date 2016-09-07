СМИ: глава минфина Мексики ушел в отставку из-за визита Трампа

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МЕХИКО, 7 сентября. /ТАСС/. Министр финансов Мексики Луис Видегарай Касо подал в отставку на фоне волны критики в адрес президента страны Энрике Пеньи Ньето после организованного главой ведомства визита кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters.
Новым главой минфина Мексики назначен Хосе Антонио Меаде, занимавший до этого пост министра социального развития.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп неделю назад посетил Мексику и встретился с Пеньей Ньето. Reuters приводит свидетельства официальных мексиканских представителей о том, что главным организатором визита был Видегарай Касо. Мексиканская сторона надеялась, что в ходе поездки Трамп смягчит свои резкие высказывания в отношении Мексики и прибывающих в США из это страны нелегальных мигрантов.
Однако после своей поездки в Мехико Трамп вновь выступил с непримиримыми заявлениями. Он пообещал своим сторонникам, что в случае своего избрания президентом США намерен заставить Мексику оплатить строительство стены на границе двух государств для защиты от притока нелегалов.
Визит Трампа в Мексику вызвал волну критики в латиноамериканской республике. Все политические силы в законодательном собрании мексиканской столицы, кроме правящей Институционно-революционной партии, проголосовали за то, чтобы объявить американского миллиардера персона нон грата, и призвали Пенью Ньето потребовать от Трампа извинений за его слова в адрес мексиканцев.