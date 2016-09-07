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СМИ: глава минфина Мексики ушел в отставку из-за визита Трампа

Международная панорама
7 сентября, 22:10 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 7, сентября. /ТАСС
По данным Reuters, именно Луис Видегарай Касо был главным организатором поездки республиканца. Он рассчитывал, что тот смягчит свою риторику относительно Мексики, но этого не произошло
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Министр финансов Мексики Луис Видегарай Касо

Министр финансов Мексики Луис Видегарай Касо

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

МЕХИКО, 7 сентября. /ТАСС/. Министр финансов Мексики Луис Видегарай Касо подал в отставку на фоне волны критики в адрес президента страны Энрике Пеньи Ньето после организованного главой ведомства визита кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Новым главой минфина Мексики назначен Хосе Антонио Меаде, занимавший до этого пост министра социального развития.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп неделю назад посетил Мексику и встретился с Пеньей Ньето. Reuters приводит свидетельства официальных мексиканских представителей о том, что главным организатором визита был Видегарай Касо. Мексиканская сторона надеялась, что в ходе поездки Трамп смягчит свои резкие высказывания в отношении Мексики и прибывающих в США из это страны нелегальных мигрантов.

Однако после своей поездки в Мехико Трамп вновь выступил с непримиримыми заявлениями. Он пообещал своим сторонникам, что в случае своего избрания президентом США намерен заставить Мексику оплатить строительство стены на границе двух государств для защиты от притока нелегалов.

Визит Трампа в Мексику вызвал волну критики в латиноамериканской республике. Все политические силы в законодательном собрании мексиканской столицы, кроме правящей Институционно-революционной партии, проголосовали за то, чтобы объявить американского миллиардера персона нон грата, и призвали Пенью Ньето потребовать от Трампа извинений за его слова в адрес мексиканцев.

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