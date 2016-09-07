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США заявили, что не считают свои последние шаги в отношении РФ расширением санкций

Международная панорама
7 сентября, 22:52 дата обновления: 7 сентября, 23:40 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Вашингтон считает подобные шаги мерами, которые США принимают применительно к уже существующим санкциям, чтобы гарантировать, что их все еще можно выполнять в полную силу
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ВАШИНГТОН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США не рассматривают свои последние шаги в отношении России как расширение односторонних санкций. С таким заявлением выступил в среду на регулярном брифинге для журналистов заместитель начальника пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер.

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"Они не представляют собой ужесточение существующих санкций", - утверждал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. Как он пояснил, Вашингтон считает подобные шаги "просто мерами, которые мы (США) принимаем применительно к (уже) существующим санкциям, чтобы гарантировать, что их все еще можно выполнять в полную силу".

Таким образом действия, предпринятые администрацией США, являлись, "если угодно, формой поддержки рабочего состояния" уже примененных ранее Вашингтоном в отношении РФ экономических рестрикций, считает Тонер. По его словам, "даже с существующими санкциями мы постоянно работаем, чтобы устранять (позволяющие обойти их) "лазейки" и гарантировать, что мы по-прежнему способны применять" эти карательные меры "на текущем (то есть изначально предусмотренном) уровне".

Диалог по Сирии

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Тонер категорически отверг выводы о возможной увязке новых санкционных шагов Вашингтона в отношении Москвы с ходом российско-американского диалога по Сирии и личными встречами президентов Владимира Путина и Барака Обамы. "Абсолютно никакой связи. Могу вас заверить", - заявил американский дипломат.

Он также признал, что Россия не ставит перед США на переговорах по Сирии вопрос об отмене введенных в отношении нее санкций из-за конфликта на Украине, не настаивает на такого рода "разменах". На прямой вопрос на эту тему Тонер ответил: "Мы такого не видим".

"Они, разумеется, хотят отмены санкций, для них это приоритет. И мы всегда очень ясно сигнализировали о том, что лучший способ добиться отмены санкций - это выполнить "Минск" (минские соглашения по урегулированию на Украине). Это - четкий путь. На этом мы продолжаем концентрировать внимание", - добавил Тонер.

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