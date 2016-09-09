Страницы истории: русский орден защитникам Вердена

ПАРИЖ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Сто лет назад, в сентябре 1916 года, французский город Верден был удостоен русской военной награды - Ордена Святого Георгия. Так было отмечено мужество защитников города в одной из тяжелейших битв Первой мировой войны.

Это был единственный случай коллективного награждения главной военной наградой России за всю ее историю.

"В мемориале Вердена, видевшего ад войны, невыносимые условия на линии фронта, живет память о первом глобальном конфликте, - отмечает историк Анн-Мари Ромеро. - Окопы, холод, болезни, смерть, которую несли защитникам города авиация и артиллерия противника, рождали ощущение конца света".

Битва при Вердене Верденское сражение - одно из крупнейших и самых кровопролитных сражений Первой мировой войны. Произошло 21 февраля - 21 декабря 1916 г. на узком участке в районе Верденского укрепленного района (северо-восток Франции). После упорных боев с большими потерями с обеих сторон немцам удалось продвинуться на 6-8 км и взять форты Дуамон и Во, но их наступление было остановлено. В результате контрнаступления французской армии, начавшегося 24 октября, немцы были оттеснены на исходные позиции. Стороны потеряли около миллиона человек (600 тыс. немцы, 358 тыс. французы). В этом сражении впервые получили широкое применение легкие пулеметы, ружейные гранатометы, огнеметы, а также были отработаны принципы ведения боевых действий самолетов. Из-за огромных жертв оно вошло в историю как "верденская мясорубка". Именно с поля битвы под Верденом были перенесены в Париж останки Неизвестного солдата. Он похоронен под сводами Триумфальной арки. Вечный огонь у его могилы был впервые зажжен 11 ноября 1923 года - в пятую годовщину окончания Первой мировой войны.

"Верденская мясорубка"

Фронтальной атакой в "сердце Франции" кайзеровская Германия рассчитывала добиться перемен на Западном фронте.

СПЕЦПРОЕКТ Первая мировая война ТАСС вспоминает основные события и малоизвестные детали войны, которая первой в истории получила название мировой и до неузнаваемости изменила жизнь России.

Используя превосходство в тяжелой артиллерии, генералитет Германии отводил ей главную роль в военной кампании. Немецкие батареи насчитывали более 1,5 тысячи орудий. Только в первый день битвы по французским позициям было выпущено более миллиона снарядов. Французы несли тяжелые потери.

Во французскую историю вошел подвиг кадрового офицера и писателя Эмиля Дриана. Он предупреждал французское военное руководство, что атака германской армии может развернуться на линии Верден-Нанси. Батальон стрелков под его командованием стойко оборонял форт Дуамон, потеряв в первые же два дня боев более 1000 человек - весь свой личный состав, в том числе и командира.

Помощь от России

Положение французских сил облегчили действия союзников. Развернутая русской армией в марте 1916 года на Восточном фронте Нарочская операция (Россия потеряла в ней убитыми и ранеными 78 тысяч человек) помогла ослабить натиск на Францию. Германии пришлось перебросить на русский фронт дивизии из Восточной Пруссии и Бельгии, которые она планировала задействовать под Верденом.

Сдерживанию кайзеровских дивизий способствовала и наступательная операция русской армии на Юго-Западном фронте в мае-сентябре 1916 года. Войска генерала Алексея Брусилова нанесли там поражение армиям Австро-Венгрии и Германии.

Россия "оказала неоценимую помощь Франции в период Первой мировой войны", считает специальный представитель Франции по развитию связей с РФ, бывший министр обороны Жан-Пьер Шевенман. "Мы не должны об этом забывать", - подчеркивает он.