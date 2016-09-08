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В столице Ливии у здания МИД прогремел взрыв

Международная панорама
8 сентября, 10:55 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных
Cработало взрывное устройство, заложенное в припаркованный недалеко от здания внешнеполитического ведомства автомобиль
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КАИР, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Взрыв прогремел в центре ливийской столицы Триполи у здания МИД. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По поступающей информации, сработало взрывное устройство, заложенное в припаркованный недалеко от здания внешнеполитического ведомства автомобиль.

Другие подробности происшествия не приводятся.

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