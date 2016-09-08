В столице Ливии у здания МИД прогремел взрыв

КАИР, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Взрыв прогремел в центре ливийской столицы Триполи у здания МИД. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По поступающей информации, сработало взрывное устройство, заложенное в припаркованный недалеко от здания внешнеполитического ведомства автомобиль.

Другие подробности происшествия не приводятся.