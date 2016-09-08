Штайнмайер: для компромисса по политическим пунктам "Минска" нужны уступки от всех сторон

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Для достижения компромисса по политическим пунктам "Минска" нужны уступки от всех сторон.

СПЕЦПРОЕКТ Украина: хроника евразийского раскола Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

Ситуация на востоке Украины остается переменчивой необходимо продолжать усилия по стабилизации обстановки, также отметил он.

"Ситуация остается переменчивой, мы не должны прекращать усилий, направленных на то, чтобы прийти к стабильности", - подчеркнул глава МИД ФРГ. По его словам, "один из инструментов является разграничение на контактной линии". "Нам нужны создать рамочные условия для такого разграничения", - отметил Штайнмайер.

По его словам, "один из инструментов является разграничение на контактной линии". "Нам нужны создать рамочные условия для такого разграничения", - отметил Штайнмайер. Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на встрече в Минске 26 августа заявили о необходимости установления с 1 сентября "бессрочного прекращения огня" в Донбассе. Это соглашение стало уже девятой с осени 2014 года договоренностью о соблюдении "режима тишины", однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушениях перемирия. Как закрепить перемирие

Глава МИД ФРГ рассчитывает, что условия разведения сторон в Донбассе удастся согласовать в ближайшие дни или недели.

"Мы уже месяцы и недели обсуждаем инструменты, как мы можем закрепить перемирие. Один из этих инструментов является разведение сторон от линии соприкосновении, - сказал Штайнмайер. - Мы еще не пришли к соглашению. Посмотрим, удастся ли нам в ближайшие дни и недели разъяснить вопросы, которые пока остаются открытыми".

Переговоры на уровне лидеров

Возможность встречи глав МИД и лидеров стран "нормандского формата" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) обсуждается сторонами, но для этого необходим определенный прогресс. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных Украины Павлом Климкиным глава германского внешнеполитического ведомства Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Мы интенсивно обсуждаем и проверяем, когда будет смысл провести встречу в "нормандском формате" не на рабочем уровне, а на уровне министров, лидеров", - сказал он. - Но это имеет смысл делать только тогда, когда будет достаточно материи, чтобы на этом уровне встречаться".

Справка Переговоры в формате "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе проводятся с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. С тех пор состоялось несколько встреч на высшем и министерском уровнях. Сами лидеры последний раз встречались почти год назад - в октябре 2015 года в Париже.