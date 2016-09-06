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Порошенко: "нормандский формат" является единственным путем для реинтеграции Донбасса

Международная панорама
6 сентября, 10:55 дата обновления: 6 сентября, 11:28 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, сентября. /ТАСС
"Любые атаки на него не приведут к успеху", - заявил президент Украины
Материал из 1 страницы
Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что считает "нормандский формат" единственным путем для урегулирования конфликта на востоке страны.

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"Реинтеграция жителей Донбасса, возвращения Донбасса, украинской власти в Донбасс будет сложной. Единственным путем для этого может быть "минский формат". И также "нормандский формат". Любые атаки на него не приведут к успеху", - сказал президент на открытии новой сессии Верховной рады.

Он подчеркнул, что, к сожалению, пока не видит того прогресса от минского процесса, который хотелось бы видеть. "Но температура конфликта сейчас ниже, чем год - два назад", - признал Порошенко.

Президент также отметил, что часть украинских политиков атакуют сегодня "нормандский формат" и "Минск-2" под предлогом того, что в результате планируемых выборов в Донбассе могут выбрать не тех, кого им нужно.

"Для меня эта философия неприемлема, так не будет. При таком подходе не будет ни мира, ни территории, - заявил  Порошенко. -  Для меня главным является возобновление территориальной целостности Украины в границах 1991 года".

"В принципе можно бесконечно упражняться в придумывании разных форматов, но нельзя забывать, что любой формат имеет смыл только тогда, когда в нем принимает участие Россия и когда он многосторонен", - подчеркнул президент Украины.

При этом необходимость сохранение многостороннего формата Порошенко объяснил тем, что на Россию надо оказывать давление, так как она, по его словам, "нарушает международное право и пытается нарушить структуру безопасности в мире".
В этой связи президент Украины вновь выступил и за усиление санкций против Москвы.

"Эта проблема не может быть решена только на двустороннем уровне, нам нужна поддержка партнеров, но это становится делать все труднее из-за объективных факторов, - признал Порошенко. - В Европе есть свои проблемы - миграционный кризис, теракты. Есть также сторонники РФ, которые якобы страдают от санкций".
"Но даже если в некоторых странах все пойдет не по наилучшему (для Украины) сценарию, то нужно предотвратить снятие санкций,  нужно настаивать на расширении санкционного пакета, как это сделали США", - призвал Порошенко .

Переговоры в формате "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе проводятся с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. С тех пор состоялось несколько встреч на высшем и министерском уровнях. Сами лидеры последний раз встречались почти год назад - в октябре 2015 года в Париже.

СПЕЦПРОЕКТ
Украина: хроника евразийского раскола
Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

 

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