Порошенко: "нормандский формат" является единственным путем для реинтеграции Донбасса

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КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что считает "нормандский формат" единственным путем для урегулирования конфликта на востоке страны.
"Реинтеграция жителей Донбасса, возвращения Донбасса, украинской власти в Донбасс будет сложной. Единственным путем для этого может быть "минский формат". И также "нормандский формат". Любые атаки на него не приведут к успеху", - сказал президент на открытии новой сессии Верховной рады.
Он подчеркнул, что, к сожалению, пока не видит того прогресса от минского процесса, который хотелось бы видеть. "Но температура конфликта сейчас ниже, чем год - два назад", - признал Порошенко.
Президент также отметил, что часть украинских политиков атакуют сегодня "нормандский формат" и "Минск-2" под предлогом того, что в результате планируемых выборов в Донбассе могут выбрать не тех, кого им нужно.
"Для меня эта философия неприемлема, так не будет. При таком подходе не будет ни мира, ни территории, - заявил Порошенко. - Для меня главным является возобновление территориальной целостности Украины в границах 1991 года".
"В принципе можно бесконечно упражняться в придумывании разных форматов, но нельзя забывать, что любой формат имеет смыл только тогда, когда в нем принимает участие Россия и когда он многосторонен", - подчеркнул президент Украины.
При этом необходимость сохранение многостороннего формата Порошенко объяснил тем, что на Россию надо оказывать давление, так как она, по его словам, "нарушает международное право и пытается нарушить структуру безопасности в мире".
В этой связи президент Украины вновь выступил и за усиление санкций против Москвы.
"Эта проблема не может быть решена только на двустороннем уровне, нам нужна поддержка партнеров, но это становится делать все труднее из-за объективных факторов, - признал Порошенко. - В Европе есть свои проблемы - миграционный кризис, теракты. Есть также сторонники РФ, которые якобы страдают от санкций".
"Но даже если в некоторых странах все пойдет не по наилучшему (для Украины) сценарию, то нужно предотвратить снятие санкций, нужно настаивать на расширении санкционного пакета, как это сделали США", - призвал Порошенко .
Переговоры в формате "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе проводятся с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. С тех пор состоялось несколько встреч на высшем и министерском уровнях. Сами лидеры последний раз встречались почти год назад - в октябре 2015 года в Париже.