Обама не готов мириться с тем, что тюрьма Гуантанамо не закрыта

ВЬЕНТЬЯН, 8 сентября. /ТАСС/. Президент США Барак Обама "не готов мириться с тем", что американская военная спецтюрьма Гуантанамо на Кубе остается все еще открытой. Об этом глава Белого дома заявил, выступая на пресс-конференции в столице Лаоса.

"Не готов мириться с тем, что (тюрьма) Гуантанамо (на одноименной военной базе) все еще остается открытой", - сказал Обама. "Мы работаем очень старательно над сокращением количества (заключенных)", - добавил американский президент.

Он также отметил, что "столкнулся с сильным противостоянием со стороны Конгресса" по вопросу закрытия скандально известной военной тюрьмы. "Кроме того, она очень дорого обходится американским налогоплательщикам", - убежден глава Белого дома.

"Мы будем много работать (с Конгрессом по вопросу закрытия Гуантанамо) в ближайшие четыре с половиной месяца", - пообещал Обама, покидающий в конце января Овальный кабинет.

В тюрьме на базе Гуантанамо, как правило, без санкции суда содержатся лица, подозреваемые США в террористической деятельности. Президент США Барак Обама ранее заявлял о своем намерении закрыть данный объект до окончания срока своих полномочий, но против этого выступают республиканцы на Капитолийском холме.