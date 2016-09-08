Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: сирийские курды намерены в октябре принять свою конституцию

Международная панорама
8 сентября, 15:43 UTC+3
Столицей созданной курдской федерации на севере Сирии должен стать город Камышлы
Материал из 1 страницы
© EPA/SEDAT SUNA

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Сирийские курды в октябре намерены принять конституцию своей системы самоуправления на севере Сирии. Об этом заявила агентству Reuters глава региональной ассамблеи, действующей в контролируемых курдами районах на севере Сирии, Хадия Юсеф.

По ее словам, столицей вновь создаваемой курдской федерации должен стать город Камышлы.

Как отметила Юсеф, сирийские курды по-прежнему намерены объединить находящиеся под их контролем районы на северо-востоке и северо-западе Сирии, несмотря на военную интервенцию Турции, направленную на предотвращение этих планов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Турция
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве совершено вооруженное нападение на инкассаторов
2
Прожиточный минимум в РФ. Досье
3
В Кремле прокомментировали сообщение о "последнем предложении" США по Сирии
4
Путин ознакомился с новыми разработками "оборонного" НПО "Сплав"
5
Воронежская семья дала новорожденному сыну имя Сталин
6
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
7
Охранник Пригожина приговорен к двум годам условно за нападение на сотрудника ФСБ
Темы дня
Реклама