СМИ: сирийские курды намерены в октябре принять свою конституцию

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Сирийские курды в октябре намерены принять конституцию своей системы самоуправления на севере Сирии. Об этом заявила агентству Reuters глава региональной ассамблеи, действующей в контролируемых курдами районах на севере Сирии, Хадия Юсеф.

По ее словам, столицей вновь создаваемой курдской федерации должен стать город Камышлы.

Как отметила Юсеф, сирийские курды по-прежнему намерены объединить находящиеся под их контролем районы на северо-востоке и северо-западе Сирии, несмотря на военную интервенцию Турции, направленную на предотвращение этих планов.