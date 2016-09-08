Оппозиция призвала СБУ квалифицировать как теракт поджог телеканала "Интер"

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Украинская оппозиция призвала Службу безопасности Украины (СБУ) квалифицировать как теракт поджог радикалами здания телеканала "Интер" в Киеве 4 сентября.

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"Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Михаил Папиев обратился к главе СБУ Василию Грицаку с аргументом о том, что нападение на телеканал "Интер" следует квалифицировать как террористический акт", - сообщила пресс-служба политического объединения. Кроме того, Папиев попросил генерального прокурора Украины Юрия Луценко "провести собственное объективное и беспристрастное расследование событий 4-6 сентября вокруг телеканала".

По мнению депутата, Министерство внутренних дел медлит с расследованием нападения на "Интер".

"Ко мне обращаются люди, которые возмущены бездействием МВД и национальной полиции по расследованию нападения на телеканал. Общество до сих пор не получило ответ на вопросы, которые возникают вокруг событий на "Интере", - цитирует Папиева пресс-служба.

По его словам, материалы, предоставленные работниками телеканала и волонтерами, а также записи с камер видеонаблюдения подтверждают, что "нападение на "Интер" осуществила вооруженная группа людей с четкой координацией действий".

Папиев считает также необходимым, чтобы правоохранительные органы выяснили роль министра внутренних дел Арсена Авакова в событиях вокруг телеканала. "Министр призывал разобраться с телеканалом "Интер". Необходимо выяснить, был ли он в качестве подстрекателя, либо заказчика, либо в качестве организатора. Пусть это выяснит следствие, ведь наказать необходимо не только исполнителей атаки на телеканал, но и заказчиков и организаторов", - подчеркнул он.

Поджог "Интера"

4 сентября возле одного из зданий "Интера" в Киеве около 20 неизвестных в камуфляже установили палатки и скандировали лозунги, суть которых сводилась к обвинениям сотрудников телеканала в пророссийских взглядах.

Митингующие начали жечь шины у центрального входа, практически одновременно они прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию.

Украинская полиция задержала восемь подозреваемых в поджоге, но затем их отпустила, выписав административные протоколы. В результате пожара за медицинской помощью обратились несколько сотрудников телеканала.

Аваков за несколько дней до пожара призвал Службу безопасности Украины (СБУ) выслать из страны заместителя директора по развитию компании "Национальные информационные системы", которая отвечает за производство новостных программ на "Интере", гражданина РФ Игоря Шувалова. Глава МВД выразил возмущение "антиукраинской позицией "Интера". В свою очередь в СБУ заявили, что уже проводят следственные действия в отношении сотрудников телеканала и, в случае наличия доказательной базы для обоснования подозрений, примут все необходимые меры.