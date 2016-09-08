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Пенс: Путин без сомнения более сильный лидер, чем Обама

Международная панорама
8 сентября, 23:58 дата обновления: 9 сентября, 1:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Кандидат в вице-президенты США также подверг жесткой критике внешнеполитический курс текущей администрации США
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© AP Photo/Andrew Harnik

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Майк Пенс считает несомненным фактом то, что президент России Владимир Путин является более сильным лидером, чем его американский коллега Барак Обама. Об этом политик, претендующий на второй по значимости пост в государственной иерархии США, заявил в интервью журналистам американской телекомпании CNN.

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"Думаю, бесспорно, что Владимир Путин в своей стране более сильный лидер, чем Барак Обама в своей", - сказал он. "Эта ситуация изменится, когда Дональд Трамп станет президентом", - заверил Пенс, который является губернатором американского штата Индиана.

Республиканец также, разъясняя позицию Трампа по России, провел аналогию с подходом 40-го президента США Рональда Рейгана к СССР. "Как вы помните, Рейган открыто говорил о международных делах и даже о Советском Союзе, но именно он и встречался с Горбачевым", - пояснил Пенс. Кандидат в вице-президенты в связи с этим отметил, что "в международных делах можно говорить открыто и поддерживать отношения".

Губернатор также подверг жесткой критике внешнеполитический курс текущей администрации США. "Американцы глубоко озабочены внешней и военной политикой Барака Обамы и Хиллари Клинтон, которая привела к тому, что Ближний Восток стал буквально неконтролируемым", - отметил он.

Мнение Трампа

Кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Траму на встрече с избирателями в Нью-Йорке также были заданы вопросы о его отношении к президенту России. "Его рейтинг составляет 82%, согласно разным организациям, проводящим опросы общественного мнения, некоторые из них базируются как раз здесь (в США. - Прим. ТАСС)", - констатировал Трамп. Согласно опросам, проведенным, в частности, ВЦИОМ, в 2016 году Путина поддерживают более 80% россиян.

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Комментируя обвинения Вашингтона в том, что Россия якобы причастна к взлому компьютеров Демократической партии, миллиардер указал: "Никто этого точно не знает". Он также добавил: "Вы что, хотите, чтобы я сейчас начал перечислять, что делает Обама?"
Ведущий спросил Трампа, считает ли он целесообразным принимать комплименты со стороны лидера государства, с которым у США напряженные отношения. "Думаю, если он (Путин. - Прим. ТАСС) называет меня блестящим, то я принимаю этот комплимент, - ответил миллиардер. - Но в действительности это ему ничего не даст. Я специалист по переговорам".

"Если он говорит обо мне хорошее, то я тоже буду говорить хорошее о нем, - подчеркнул республиканец. - Я уже заявлял, что он действительно является лидером". "Это совсем иная система, и так уж вышло, что мне она не нравится, но, конечно, в этой системе он (Путин. - Прим. ТАСС) был лидером в гораздо большей степени, чем был лидером наш президент, наша страна расколота", - добавил политик.

17 декабря, выступая на большой ежегодной пресс-конференции, Путин заявил, что Трамп - абсолютный лидер президентской гонки.

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