Мирзиёев: Узбекистан продолжит политику неприсоединения к военно-политическим блокам

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Узбекистан продолжит политику неприсоединения к военно-политическим блокам, а также не допустит размещения военных баз других государств на своей территории. Об этом заявил временно исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе своего выступления на совместном заседании Законодательной палаты и Сената (нижняя и верхняя палаты) парламента, в котором он также обозначил приоритетные направления внешней политики государства.

"Твердой позицией нашей страны, как и прежде, является неприсоединение к любым военно-политическим блокам, недопущение размещения военных баз и объектов других государств на территории Узбекистана, а также пребывания наших военнослужащих за пределами страны", - сказал Мирзиёев, текст выступления которого приводит Национальное информационное агентство Узбекистана.

Приоритеты внешней политики

Говоря о приоритетных направлениях внешней политики Узбекистана, он особо выделил развитие отношений с "регионом Центральной Азии, с которым связаны национальные интересы" республики. "Мы неизменно остаемся приверженными проведению открытой, доброжелательной и прагматичной политики в отношении своих ближайших соседей: Туркменистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана", - констатировал он.

Мирзиёев вместе с тем обратил внимание на приоритетную роль развития "отношений со странами СНГ" и "последовательного развития и всестороннего укрепления дружественных связей с Российской Федерацией на основе Договора о стратегическом партнерстве, Договора о союзнических отношениях и других важных соглашений". Эти документы, по его словам, "отвечают интересам обеих стран и служат укреплению стабильности и безопасности в регионе".

Врио президента республики напомнил о том, что "приоритетное значение в нашей (Узбекистана) внешней политике сохраняет развитие всестороннего взаимовыгодного и конструктивного сотрудничества с Соединенными Штатами Америки", а также заявил о том, что страна по-прежнему заинтересована в "дальнейшем укреплении всестороннего стратегического партнерства с КНР".

Защита суверенитета

Мирзиёев также призвал защищать суверенитет в непростые для региона времена.

"Не секрет, что есть силы, которые хотели бы дестабилизировать ситуацию, посеять рознь, вражду, конфликты и даже пролить кровь, - отметил Мирзиёев, текст выступления которого приводит Национальное информационное агентство Узбекистана. - Надо прямо и откровенно признать, что мы живем в неспокойное время и в неспокойном регионе".

Мирзиёев пояснил, о каких мерах руководства страны в сложившейся обстановке идет речь. "В этой связи нам необходимо решительно продолжить реализацию комплекса системных мер, обеспечивающих и гарантирующих надежную защиту нашей родины, укрепление ее обороноспособности и неприкосновенность государственной границы", - сказал он, также заверив, что "любые попытки внутренних и внешних сил посягнуть на суверенитет и независимость нашей страны будут жестко пресекаться".

Утверждение врио президента

8 сентября Законодательная палата и Сенат на совместном заседании временно возложили обязанности президента на премьер-министра республики Шавката Мирзиёева. В сообщении, опубликованном на правительственном портале, отмечалось, что на заседании председатель Сената Нигматилла Юлдашев обратился с предложением о целесообразности временного возложения исполнения обязанностей и полномочий президента на Мирзиёева "с учетом его многолетнего опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти и управления, а также уважения среди населения".

Шавкат Мирзиёев родился в 1957 году. Окончил Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства. Был главой администрации Мирзо-Улугбекского района столицы республики, Джизакской и Самаркандской областей. Впервые занял пост премьер-министра в 2003 году, а после парламентских выборов в январе 2015 года вновь возглавил правительство республики.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября в Ташкенте на 79-м году жизни. Его похороны прошли 3 сентября в Самарканде.