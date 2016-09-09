Япония будет добиваться новых санкций в отношении КНДР в связи с ядерным испытанием

КНДР могла преуспеть в создании компактной ядерной боеголовкиМеждународная панорама 9 сентября, 7:36
В НИИ детских инфекций в Петербурге откроют четыре новых корпуса с новейшим оборудованиемВ стране 9 сентября, 7:33
В Московском регионе ожидается небольшой дождь и до 17 градусов теплаМосква 9 сентября, 6:30
Прошли испытания новой модели космического корабля фирмы Virgin GalacticКосмос 9 сентября, 6:09
New York Times дважды ошиблась, критикуя политика, не знавшего АлеппоМеждународная панорама 9 сентября, 5:51
Британка с бородой в 15 см попала в Книгу рекордов ГиннессаОбщество 9 сентября, 5:33
В пострадавшие от паводка села Приморья доставляют оборудование для выборов в ГосдумуПроисшествия 9 сентября, 4:53
Во Флориде из-за возгорания смартфона Galaxy Note 7 сгорел автомобильПроисшествия 9 сентября, 4:19
КНДР испытала самую мощную атомную бомбу в своей историиМеждународная панорама 9 сентября, 3:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Правительство Японии намеревается добиться от Совета безопасности ООН введения новых санкций в отношении КНДР, которая провела новое ядерное испытание.
Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
"Мы будем рассматривать вопрос введения дополнительных односторонних санкций в отношении Северной Кореи, а также добиваться новых санкций со стороны Совета безопасности ООН", - подчеркнул он.
Ранее официально факт испытания также подтвердила президент Южной Кореи Пак Кын Хе.