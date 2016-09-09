Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Япония будет добиваться новых санкций в отношении КНДР в связи с ядерным испытанием

Международная панорама
9 сентября, 6:52 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
Официально факт испытания подтвердила и президент Южной Кореи Пак Кын Хе
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Правительство Японии намеревается добиться от Совета безопасности ООН введения новых санкций в отношении КНДР, которая провела новое ядерное испытание.

Смотрите также

КНДР испытала самую мощную атомную бомбу в своей истории
Обама пообещал ужесточить санкции против КНДР после новых ракетных пусков
Генсек ООН призвал власти КНДР отказаться от ядерного оружия

Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Мы будем рассматривать вопрос введения дополнительных односторонних санкций в отношении Северной Кореи, а также добиваться новых санкций со стороны Совета безопасности ООН", - подчеркнул он.

Ранее официально факт испытания также подтвердила президент Южной Кореи Пак Кын Хе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Ядерные испытания в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Япония
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Известный боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
2
Британка с бородой в 15 см попала в Книгу рекордов Гиннесса
3
Президент Южной Кореи обсудила с Обамой ядерное испытание КНДР
4
Кандидат в президенты США спросил у журналиста, что такое Алеппо
5
КНДР испытала самую мощную атомную бомбу в своей истории
6
Еще один член белорусской делегации лишен аккредитации на Паралимпиаду-2016
7
Обама: имеющиеся у США данные о глобальном потеплении вызывают ужас
Темы дня
Реклама