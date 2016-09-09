Япония будет добиваться новых санкций в отношении КНДР в связи с ядерным испытанием

ТОКИО, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Правительство Японии намеревается добиться от Совета безопасности ООН введения новых санкций в отношении КНДР, которая провела новое ядерное испытание.

Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Мы будем рассматривать вопрос введения дополнительных односторонних санкций в отношении Северной Кореи, а также добиваться новых санкций со стороны Совета безопасности ООН", - подчеркнул он.

Ранее официально факт испытания также подтвердила президент Южной Кореи Пак Кын Хе.