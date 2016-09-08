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Генсек ООН призвал власти КНДР отказаться от ядерного оружия

Международная панорама
8 сентября, 17:17 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Пан Ги Мун, выступая на Восточноазиатском саммите, подчеркнул важность действовать в интересах снижения напряженности в регионе
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ООН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал власти Северной Кореи изменить курс, действовать в интересах снижения напряженности в регионе и встать на путь денуклеаризации Корейского полуострова.

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Выступая на Восточноазиатском саммите, он напомнил, что сначала года Совет Безопасности ООН восемь раз проводил экстренные встречи в связи с ядерными и ракетными испытаниями Пхеньяна, нарушающими резолюции СБ, и указал северокорейскому руководству на недопустимость таких действий.

"Я самым решительным образом призываю КНДР придерживаться соответствующих резолюций Совета Безопасности, который в этом году восемь раз собирался на встречи по проблемам нераспространения (ядерного оружия - прим. ТАСС) и КНДР", - сказал Пан Ги Мун.

"Я призываю руководство КНДР изменить свой курс, предпринять шаги в направлении деэскалации (ситуации в регионе), а также посвятить себя денуклеаризации", - добавил он.

КНДР осуществила пуски трех баллистических ракет в акваторию Японского моря 5 сентября. Они пролетели около 1000 км и упали в воду недалеко от побережья Японии. Эти пуски стали одиннадцатыми с апреля 2016 года, несмотря на принятую Совбезом резолюцию 2270, которая ужесточила санкции в отношении страны в ответ на ядерное испытание, проведенное в начале года.

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Во вторник Совет Безопасности осудил пуски ракет КНДР, назвав их грубым нарушением своих резолюций и международных обязательств, возложенных на Пхеньян. Члены Совбеза вновь пригрозили северокорейскому руководству "дальнейшими существенными мерами" в дополнение к суровым санкциям, введенным в отношении страны.

В северокорейском МИД отвергли заявление СБ, назвав его "посягательством на достоинство, право на существование и самооборону, а также суверенитет КНДР". В ведомстве подчеркнули, что страна "будет добиваться новых поэтапных успехов в деле укрепления ядерных сил в этом историческом году, в начале которого страна провела первое испытание водородной бомбы".

Ядерная программа КНДР. Досье

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Пан Ги Мун
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Ядерные испытания в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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