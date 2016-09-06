Обама пообещал ужесточить санкции против КНДР после новых ракетных пусков

ХАНОЙ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Соединенные Штаты намерены проработать с ООН вопрос ужесточения международных санкций против КНДР после произведенных ею новых ракетных пусков. Об этом, как сообщило агентство Associated Press, заявил во Вьентьяне президент США Барак Обама после встречи с президентом Южной Кореи Пак Кын Хе.

По словам Обамы, США все еще открыты для диалога с КНДР, если ее руководство сменит свой курс. Произведенные запуски баллистических ракет американский президент назвал "провокацией", которая лишь приведет к дальнейшему усилению изоляции Пхеньяна.