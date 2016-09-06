Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обама пообещал ужесточить санкции против КНДР после новых ракетных пусков

Международная панорама
6 сентября, 14:26 UTC+3 ХАНОЙ /Корр. ТАСС, Юрий Денисович
Произведенные запуски баллистических ракет американский президент назвал "провокацией", которая лишь приведет к дальнейшему усилению изоляции Пхеньяна
Материал из 1 страницы
Президент США Барак Обама (второй слева) и президент Южной Кореи Пак Кын Хе (справа)

Президент США Барак Обама (второй слева) и президент Южной Кореи Пак Кын Хе (справа)

© AP Photo/Carolyn Kaster

ХАНОЙ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Соединенные Штаты намерены проработать с ООН вопрос ужесточения международных санкций против КНДР после произведенных ею  новых ракетных пусков. Об этом, как сообщило агентство Associated Press, заявил во Вьентьяне президент США Барак Обама после встречи с президентом Южной Кореи Пак Кын Хе.

По словам Обамы, США все еще открыты для диалога с КНДР, если ее руководство сменит свой курс. Произведенные запуски баллистических ракет американский президент назвал "провокацией", которая лишь приведет к дальнейшему усилению изоляции Пхеньяна.

Смотрите также

Спецпредставители США и Южной Кореи обсудят в Сеуле 13 сентября ракетную программу КНДР
Госдеп: ядерная и ракетная программы КНДР угрожают США, их союзникам и партнерам
В Южной Корее назвали вероятный тип запущенных КНДР ракет
СМИ КНДР не сообщали о каких-либо пусках баллистических ракет

 

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Ядерные испытания в КНДР
Страны
США КНДР
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
2
В Росгвардии определена окончательная структура ведомства
3
Крымский курортный комплекс Mriya признан лучшим в Европе по версии World Travel Awards
4
Большую часть финансирования "Левада-центр" получал из США
5
В России создается самолет с лазерным оружием
6
Резервный фонд за август уменьшился до 2,09 трлн рублей
7
Рогозин провел экскурсию королю Бахрейна по форуму "Армия-2016"
Темы дня
Реклама