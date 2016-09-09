В блоке Меркель предложили депортировать беженцев в кризисные регионы

БЕРЛИН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Министр внутренних дел германской федеральной земли Бавария Йоахим Херман считает возможным депортировать беженцев в кризисные регионы. Об этом политик, входящий в партию Христианско-социальный союз (ХСС), заявил в интервью, опубликованном сегодня в немецкой газете Bild.

"Депортация должна быть возможна, в том числе в кризисные регионы, к примеру, на север Афганистана, где годами Бундесвер (вооруженные силы ФРГ. - Прим. корр.) содействует миру и свободе", - сказал баварский политик.

Согласно статистике, 80% въехавших на волне кризиса в Германию беженцев не имели при себе документов. Таким образом, в теории выходец из любой арабской страны мог сказать, что он сириец и бежит от войны, и получить от немецкого государства статус беженца. Херман считает, что с такой практикой нужно покончить. "Тот, кто въезжает без документов и не может подтвердить свою личность, должен быть остановлен на немецкой границе и потом, если надо, депортирован", - сказал глава МВД Баварии.

ХСС выступает на федеральном уровне в блоке с партией канцлера ФРГ Ангелы Меркель - Христианско-демократическим союзом. Председатель ХСС - премьер Баварии Хорст Зеехофер, который ранее неоднократно критиковал канцлера за ее миграционную политику.

В минувшем году в Германию въехали около 1,1 млн беженцев. Это способствовало росту популярности партии евроскептиков "Альтернатива для Германии", представители которой сейчас входят в парламенты большинства федеральных земель страны.