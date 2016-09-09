Президент Филиппин заявил, что никогда не оскорблял Обаму

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СИНГАПУР, 9 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Президент Филиппин Родриго Дутерте утверждает, что не делал никаких заявлений в адрес главы Белого дома Барака Обамы. Соответствующее заявление Дутерте сделал в пятнциу в Джакарте, куда он прибыл с первым зарубежным визитом.
"Вы можете проверить, я никогда не делал никаких заявлений в его адрес", - сказал президент Филиппин, которого цитирует издание The Straits Times. Таким образом он прокомментировал недавний инцидент на пресс-конференции в городе Давао, когда назвал Обаму "сукиным сыном" и пообещал высказать много нелицеприятных слов в его адрес "на полях" саммита США - АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) и Восточноазиатского саммита, которые прошли на этой неделе в Лаосе. После данного заявления американская администрация сообщила об отмене запланированной ранее двусторонней встрече глав государств.
Однако сам Обама заявил, что "не воспринял персонально" недавнее оскорбление. По его словам, "они все же встретились во Вьентьяне и пожали руки".
Причиной этого конфликта является развернутая Дутерте антинаркотическая кампания, которую Вашингтон считает чересчур жестокой и нарушающей базовые права человека. Вместе с тем филиппинский лидер на днях вновь заявил, что "ему ничуть не жаль убитых преступников, поскольку он хочет, чтобы народ его страны чувствовал себя свободно и в безопасности". Глава государства также резко выступает против вмешательства в этот вопрос других стран.