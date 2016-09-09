Столтенберг: необходимо обучать местные силы безопасности для борьбы с ИГ

АНКАРА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости подготовки сил безопасности в странах, где действует террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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"Мы поддерживаем усилия Турции в борьбе с ИГ. Но также нам, НАТО, необходимо вести подготовку и обучение местных сил безопасности, чтобы они могли вести борьбу с группировкой. Это касается Ирака, Афганистана и Сирии", - считает генсек. По мнению Столтенберга, которое он высказал в интервью телеканалу NTV, "в долгосрочной перспективе это более важное и полноценное решение проблемы".

"Очень важно, чтобы, помимо отправляемых военных подразделений НАТО, именно местные силы безопасности были способны поддерживать порядок в своих странах и бороться с терроризмом. Мы работаем над тем, чтобы повысить способности местных сил безопасности в Ираке, Афганистане и в Сирии", - заявил генсек НАТО.