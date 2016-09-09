СМИ: президент Филиппин назвал Пан Ги Муна дураком

"Бен-Гур" от Бекмамбетова и "Полный расколбас" от Рогена: что смотреть в кино на выходныхКультура 9 сентября, 15:55
ЦИК подготовил памятку для российских туристов о голосовании на выборах в ГД за рубежомПолитика 9 сентября, 15:48
Московское центральное кольцо в цифрах и фактах. ДосьеБиографии и справки 9 сентября, 15:44
"Белая дача" хочет возобновить работу СП в Турции по производству салата айсбергЭкономика и бизнес 9 сентября, 15:39
Москвичи довольны реставрацией здания бывшей Екатерининской больницыРепортаж 9 сентября, 15:36
Сооснователь Facebook выделит $20 млн на политическую борьбу против ТрампаМеждународная панорама 9 сентября, 15:33
Страницы истории: русский орден защитникам ВерденаМеждународная панорама 9 сентября, 15:30
Бакытжан Сагинтаев назначен премьер-министром КазахстанаМеждународная панорама 9 сентября, 15:19
Песков: Путин в День города прокатится по Московскому центральному кольцуПолитика 9 сентября, 15:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИНГАПУР, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте отреагировал на критику генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по поводу нарушения прав человека в стране, назвав генсека дураком. Об этом сообщает AFP.
"Я сказал себе, что ты (Пан Ги Мун. - Прим. ТАСС) всего лишь еще один дурак. Я продолжу кампанию против преступников, мне не жаль их. Мне все равно. Я президент Филиппин, а не республики международного сообщества", - заявил Дутерте.
Как отмечает AFP, ранее президент Филиппин оскорбил президента США Барака Обаму, назвав его сыном проститутки. Однако позже Дутерте утверждал, что не делал никаких заявлений в адрес главы Белого дома.
Причиной конфликта является развернутая в Филиппинах антинаркотическая кампания, которую Вашингтон считает чересчур жестокой и нарушающей базовые права человека. Вместе с тем филиппинский лидер на днях вновь заявил, что "ему ничуть не жаль убитых преступников, поскольку он хочет, чтобы народ его страны чувствовал себя свободно и в безопасности". Глава государства также резко выступает против вмешательства в этот вопрос других стран.