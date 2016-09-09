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СМИ: президент Филиппин назвал Пан Ги Муна дураком

Международная панорама
9 сентября, 14:14 UTC+3
Ранее Родриго Дутерте оскорбил Барака Обаму, назвав его сукиным сыном
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Родриго Дутерте

Родриго Дутерте

© Dondi Tawatao/Getty Images

СИНГАПУР, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте отреагировал на критику генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по поводу нарушения прав человека в стране, назвав генсека дураком. Об этом сообщает AFP.

"Я сказал себе, что ты (Пан Ги Мун. - Прим. ТАСС) всего лишь еще один дурак. Я продолжу кампанию против преступников, мне не жаль их. Мне все равно. Я президент Филиппин, а не республики международного сообщества", - заявил Дутерте.

Как отмечает AFP, ранее президент Филиппин оскорбил президента США Барака Обаму, назвав его сыном проститутки. Однако позже Дутерте утверждал, что не делал никаких заявлений в адрес главы Белого дома.

Причиной конфликта является развернутая в Филиппинах антинаркотическая кампания, которую Вашингтон считает чересчур жестокой и нарушающей базовые права человека. Вместе с тем филиппинский лидер на днях вновь заявил, что "ему ничуть не жаль убитых преступников, поскольку он хочет, чтобы народ его страны чувствовал себя свободно и в безопасности". Глава государства также резко выступает против вмешательства в этот вопрос других стран.

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