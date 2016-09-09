Киев заявил о готовности инвестировать $45 млн в проведение "Евровидения-2017"

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Украина готова инвестировать не менее 1,2 млрд гривен ($45 млн по текущему курсу) в организацию международного песенного конкурса "Евровидение-2017". Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр культуры Украины Евгений Нищук.

"На само шоу город готов потратить не менее 200 млн гривен, на подготовку арены, ландшафта, всех локаций, всей инфраструктуры - миллиард", - сказал он. По словам Нищука, источниками финансирования выступят как деньги города, так и средства из госбюджета, а также поступления от инвесторов. Кроме того, часть денег предоставит Европейский вещательный союз (EBU).

Чиновник отметил, что Киев был выбран для проведения "Евровидения" на конкурсе городов, поскольку столица наиболее подготовлена к этому мероприятию.

Глава министерства заявил, что столичные власти намерены преобразовать Международный выставочный центр, расположенный на левом берегу города, в главную арену "Евровидения-2017". Всего там смогут разместиться от 12 до 14 тыс. зрителей. Для удобства доставки гостей киевские власти намерены запустить речной трамвай, соответствующие транспортные средства будут закуплены.

В рамках "Евровидения" будет также функционировать "евроклуб", предположительное место его размещения - комплекс с вертолетной площадкой, который расположен на Владимирской горке.