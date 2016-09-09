Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Киев заявил о готовности инвестировать $45 млн в проведение "Евровидения-2017"

Международная панорама
9 сентября, 14:14 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, сентября. /ТАСС
Источниками финансирования выступят как деньги города, так и средства из госбюджета, а также поступления от инвесторов
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Украина готова инвестировать не менее 1,2 млрд гривен ($45 млн по текущему курсу) в организацию международного песенного конкурса "Евровидение-2017". Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр культуры Украины Евгений Нищук.

"На само шоу город готов потратить не менее 200 млн гривен, на подготовку арены, ландшафта, всех локаций, всей инфраструктуры - миллиард", - сказал он. По словам Нищука, источниками финансирования выступят как деньги города, так и средства из госбюджета, а также поступления от инвесторов. Кроме того, часть денег предоставит Европейский вещательный союз (EBU).

Смотрите также

Песенный конкурс "Евровидение-2017" пройдет в Киеве

Чиновник отметил, что Киев был выбран для проведения "Евровидения" на конкурсе городов, поскольку столица наиболее подготовлена к этому мероприятию.

Глава министерства заявил, что столичные власти намерены преобразовать Международный выставочный центр, расположенный на левом берегу города, в главную арену "Евровидения-2017". Всего там смогут разместиться от 12 до 14 тыс. зрителей. Для удобства доставки гостей киевские власти намерены запустить речной трамвай, соответствующие транспортные средства будут закуплены.

В рамках "Евровидения" будет также функционировать "евроклуб", предположительное место его размещения - комплекс с вертолетной площадкой, который расположен на Владимирской горке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Музыкальный конкурс "Евровидение"
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
2
Песков не стал комментировать изданный в Приднестровье указ о начале присоединения к РФ
3
СМИ: президент Филиппин назвал Пан Ги Муна дураком
4
Минфин сообщил об исчерпании Резервного фонда в 2017 году
5
"Евровидение-2017" пройдет в Киеве
6
Две школы эвакуированы в Москве после звонков о заложенных бомбах
7
"Я все равно буду делать свое дело": первое интервью Кузнецовой на посту омбудсмена
Темы дня
Реклама