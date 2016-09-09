В ООН ответили на высказывания президента Филиппин, назвавшего Пан Ги Муна "дураком"

ООН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН считает неподобающими высказывания президента Филиппин Родриго Дутерте, который назвал генерального секретаря организации Пан Ги Муна "дураком", а президента США Барака Обаму "сукиным сыном", но не собирается отвечать ему в подобном духе. Как заявил ТАСС заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, несмотря на резкое недовольство филиппинского лидера, ООН будет продолжать выражать обеспокоенность по поводу того, как власти страны ведут борьбу с наркотиками.

Ранее Дутерте, возмущенный позицией ООН, назвал Пан Ги Муна "еще одним дураком". "Я продолжу кампанию против преступников, мне не жаль их. Мне все равно", - привело его слова Agence France-Presse. Перед этим президент Филиппин также оскорбил президента США Барака Обаму, обозвав его "сукиным сыном".

"Генеральный секретарь никогда не прибегал к подобным выражениям и не считает, что они должны использоваться в контексте международных отношений", - прокомментировал высказывания Дутерте Фархан Хак. По его словам, Пан Ги Мун по-прежнему придерживается сказанного в отношении ситуации на Филиппинах. "Мы будем продолжать выражать свою обеспокоенность по этому поводу и добиваться, чтобы уважались основополагающие права человека и был обеспечен надлежащий (судебный) процесс. Что касается обзывательств, то мы подобным не занимаемся", - отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что высказывания филиппинского президента не помешают генсеку ООН встретиться с ним, если глава государства приедет в Нью-Йорк на общеполитическую дискуссию Генеральной Ассамблеи, которая начнется 20 сентября. "Он встречался с самыми разными людьми, даже с мировыми лидерами, которые сжигали его чучело", - сказал Хак.

В мае власти Филиппин приступили к проведению общенациональной операции по искоренению торговли наркотиками на территории страны. Родриго Дутерте, с конца июня занимающий должность главы государства, в своей предвыборной программе пообещал положить конец торговле психотропными препаратами, активно бороться с прочими преступлениями. Он отдал распоряжение, согласно которому полиция имеет право "без колебаний" открывать огонь по лицам, подозреваемым в торговле наркотиками.

Антинаркотическая кампания филиппинских властей вызвала критику со стороны ООН и ряда стран, в том числе США. Во всемирной организации высказали опасения по поводу того, что в ходе массовых задержаний нарушаются права человека, а также не соблюдаются нормы юриспруденции. В августе Родриго Дутерте обвинил ООН в некомпетентности и пригрозил выходом страны из организации, однако впоследствии глава МИД Филиппин Перфекто Ясай заверил, что таких шагов не планируется.