Керри: США сохраняют готовность к переговорам с КНДР о денуклеаризации

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. США осуждают последние ядерные испытания, проведенные КНДР, но при этом сохраняют готовность провести с Пхеньяном содержательные переговоры о денуклеаризации. Об этом заявил госсекретарь Джон Керри.

"Мы остаемся открытыми для честных и реальных переговоров, направленных на полную и подлежащую проверке денуклеаризацию КНДР. К сожалению, КНДР выбрала другой путь и дала ясно понять, что она не станет участником диалога, которому можно доверять", - говорится в заявлении главы Госдепартамента. По его словам, Пхеньян сможет обеспечить свою безопасность и развитие "только при условии выполнения международных обязательств".

Пока же "Соединенные Штаты намерены работать со своими партнерами в Совете Безопасности ООН с целью предпринять решительные шаги в ответ на эту провокацию", резюмировал Керри.

"Мы готовы предпринять любые необходимые меры, чтобы наши альянсы могли и дальше защищать себя от этой растущей угрозы для международного мира и безопасности", - заверил шеф американской дипломатии.

КНДР провела пятое ядерное испытание. По заявлению Пхеньяна, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны. По данным Министерства национальной обороны Республики Корея, это самое мощное устройство, испытанное в КНДР. До сих пор КНДР осуществила четыре ядерных теста: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе 2016 года.

Ядерная программа КНДР. Досье