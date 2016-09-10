Керри: Ким Чен Ыну следует согласиться на демилитаризацию КНДР

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ЖЕНЕВА, 10 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын должен согласиться на демилитаризацию Северной Кореи. Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, комментируя после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым произведенное в пятницу Северной Кореей очередное ядерное испытание.
Как сообщил Керри, Соединенные Штаты делали "диктатору Северной Кореи уступку за уступкой". "Мы ему очень четко высказали, что мы готовы говорить о мире на полуострове, о продовольственной помощи, о ее (КНДР) возобновлении нормальных отношений с миром", - сказал госсекретарь США.
"Есть целый ряд элементов, которые мы бы могли ему предложить, если бы он согласился вернуться за стол переговоров по ядерному разоружению и выполнению обязательств перед миром, - сообщил Керри. - Он еще раз отказался".
Вместе с тем, госсекретарь США выразил надежду, что КНДР "вернется к таким переговорам". "Мы сами готовы к ним вернуться", - подчеркнул Керри. По его словам, "все, что Ким Чен Ыну нужно сделать, - это согласиться на демилитаризацию".
"К сожалению, он ведет себя полностью противоположно, вразрез всем резолюциям СБ ООН, - отметил госсекретарь США. - Он запускает ракеты и предпринимает провокационные действия. Поэтому, естественно, соседи по региону и за пределами региона противостоят его действиям".