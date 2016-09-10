Майкл Пенс опубликовал налоговые декларации за последние 10 лет

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Майкл Пенс, который является напарником Дональда Трампа по борьбе за Белый дом, опубликовал в пятницу сведения о налогах, выплаченных им за последние десять лет. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Как следует из отчетности, Пенс за указанный период платил налоги по федеральной ставке от 10% до 16%. Когда Пенс был членом Конгресса США (он являлся членом Палаты представителей с 2001 по 2013 годы), его доход составлял около $187 тыс. в год. Однако за последний год Пенс, уже будучи губернатором штата Индиана, заработал лишь чуть более $113 тыс. За 2015 год он вместе с супругой выплатил около $9 тыс. налогов.

Как указал представитель кандидата Марк Лоттер, опубликованные Пенсом сведения показывают, что он не использовал государственную службу в целях личного обогащения.

Пенс ранее неоднократно заявлял, что опубликует свои налоговые декларации, и в итоге сдержал обещание, в отличие от своего напарника Трампа. Последний утверждает, что не может представить свою налоговую отчетность, так как она проходит аудит, продолжающийся уже многие месяцы. За отказ обнародовать декларацию миллиардер постоянно подвергается критике, в том числе со стороны своей соперницы по борьбе за Белый дом демократки Хиллари Клинтон.

Вопрос о налогах Трампа приобрел особую остроту после того, как кандидат республиканцев на выборах 2012 года Митт Ромни ранее высказал предположение, что в декларации миллиардера прячется "бомба необычайных размеров". Он также утверждал, что нежелание Трампа немедленно представить сведения о выплаченных им налогах значительно ослабляет его позиции как кандидата на пост президента от Республиканской партии.