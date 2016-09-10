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Сирийский ВКП поддержит договоренности Лаврова и Керри при соблюдении перемирия Дамаском

Международная панорама
10 сентября, 4:48 UTC+3
Представитель ВКП Басма Кодмани отметила, что хочет "верить, что Россия сможет надавить на режим, чтобы он придерживался полного прекращения огня"
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ЛОНДОН, 10 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Сирийский оппозиционный Высший комитет по переговорам (ВКП) поддержит договоренности министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри по установлению режима прекращения боевых действий в Сирии в том случае, если правительственные силы будут соблюдать перемирие. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила по телефону представитель ВКП Басма Кодмани, комментируя договоренности, выработанные по итогам многочасовых российско-американских переговоров в пятницу в Женеве.

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"Перемирие, безусловно, может быть вновь установлено, и оппозиция может сделать так, чтобы группы, которые подписали первое соглашение о прекращении огня (в феврале этого года - прим. ТАСС), начали соблюдать его снова", - сказала она.

Представитель оппозиционного комитета, объединяющего военных и политических противников президента Сирии Башара Асада, заверила, что "ВКП всегда демонстрировала, что режим прекращения огня может быть применен, что все группы присоединятся к нему, и будут его соблюдать".

Требования к Дамаску

Кодмани утверждала, что "нарушения не происходят со стороны оппозиции", подчеркнув, что для того, чтобы перемирие на самом деле установилось, официальный Дамаск должен выполнить то, о чем договорились Лавров и Керри. "Мы хотим на первом этапе увидеть, что воздушные силы режима не используются, и мы хотим верить, что Россия сможет надавить на режим, чтобы он придерживался полного прекращения огня", - сказала Кодмани.

Она также сообщила, что ВКП "проанализирует с большим интересом" текст договоренностей, доступа к которому у созданного в Эр-Рияде в декабре 2015 года комитета пока нет.

"Мы сначала хотели бы посмотреть на точный контекст этого соглашения. Мы выступали за режим прекращения боевых действий по всей Сирии, мы хотели бы увидеть его на деле. Пока не ясно, насколько широким будет перемирие и где именно оно будет действовать на этом этапе", - сказала Кодмани.

"Я думаю, в ближайшие дни мы поймем полные детали этого соглашения", - добавила представитель ВКП.

О чем договорились Лавров и Керри

Накануне Лавров и Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в не прекращающейся почти пять с половиной лет войне и заложить основу для возобновления политического процесса.

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Эти документы включают в себя разграничение оппозиции и террористов и нанесение по последним совместных ударов авиации США и РФ, процедуры реагирования на нарушения перемирия, вопросы доставки гуманитарной помощи, в которой нуждаются миллионы человек.

Лавров также сообщил, что сирийское руководство ознакомлено с этими договоренностями и готово их исполнять, а Керри, в свою очередь, заверил, что сирийская оппозиция готова предоставить доказательства по сокращению насилия.

Моментом начала действия прекращения режима боевых действий определено 00:00 часов 12 сентября.

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Персоны
Керри, Джон Лавров, Сергей Викторович
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