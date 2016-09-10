Число жертв массовых беспорядков на севере Индии достигло 75

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Два молодых человека погибли в субботу в результате новой волны столкновений между протестующими и силами безопасности в долине Кашмир на севере Индии, число жертв массовых беспорядков достигло 75 человек. Об этом в субботу сообщила полиция штата Джамму и Кашмир.

По данным правоохранительных органов, оба погибших участвовали в стычках в городах Ботенгоо и Тукроо на юге долины. Местные жители забрасывали камнями полицейских, те вынуждены были применить оружие, в результате один юноша погиб от попадания ему в голову гранаты со слезоточивым газом, второй скончался в результате огнестрельного ранения. Всего пострадали свыше 30 человек, в том числе четыре представителя сил безопасности.

В штате Джамму и Кашмир, большинство населения которого составляют мусульмане, уже два месяца сохраняется напряженная обстановка. После того как 8 июля индийские силы безопасности ликвидировали одного из лидеров сепаратистской группировки "Хизб-уль-Муджахиддин" Бурхана Музаффара Вани, в штате начались массовые беспорядки, погибли 75 и пострадали около 10 тысяч человек. Ранения получили также свыше 3,5 тысяч сотрудников полиции и вооруженных сил. Сожжены и разгромлены порядка 90 полицейских участков и других правительственных учреждений, около 2 тысяч сепаратистов задержаны по обвинению в антиправительственных действиях.

Сегодня центральные власти Индии приняли решение ввести в Джамму и Кашмир дополнительный военный контингент. Нью- Дели полагает, что массовые протесты поддерживаются и организуются боевиками, которые проникают в страну с территории соседнего Пакистана. По мнению властей, экстремисты используют мечети в сельских районах как штабы для организации выступлений.