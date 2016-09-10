ЦИК Азербайджана зарегистрировал центр "Ряй" для проведения экзитпола на референдуме

БАКУ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Центризбирком Азербайджана зарегистрировал в субботу местный Мониторинговый центр "Ряй" ("Мнение") для проведения опроса на выходе с избирательных участков (экзитпола) на референдуме по внесению изменений в конституцию страны, который пройдет 26 сентября.

Заместитель председателя ЦИК Натик Мамедов сообщил журналистам, что "Ряй" имеет четрехлетний опыт проведения экзитполов. В частности, организация проводила опросы во время президентских выборов в Азербайджане в 2013 году и парламентских выборов в 2015 году.

Ранее ЦИК зарегистрировал для проведения экзитпола на референдуме местный исследовательский центр ELS, а также Лигу защиты трудовых прав совместно с американской Arthur J. Finkelstein & Associates и Центр независимых консультаций и поддержки "Во имя гражданского общества" вместе с французской OpinionWay.

Изменения в конституцию Азербайджана инициированы президентом страны Ильхамом Алиевым. Предложенный им проект предусматривает внесение изменений в 23 статьи основного закона и дополнение его шестью новыми статьями. В частности, предлагается увеличить срок полномочий главы государства с пяти до семи лет. Кроме того, Алиев предлагает исключить из конституции положение о том, что президентом Азербайджана может быть избран гражданин страны не моложе 35 лет.

Проект предусматривает введение должностей первого вице- президента и вице-президентов. Предлагается также внести в основной закон положения о наделении президента правом роспуска Милли Меджлиса (парламента) страны и объявления внеочередных выборов главы государства. Кроме того, в документ включен пункт, предоставляющий гражданам страны право избираться в парламент не с 25 лет, как сейчас, а с 18 лет.

Действующая конституция Азербайджана принята в ноябре 1995 года. С того времени референдумы о внесении изменений и дополнений в основной закон проводились дважды - в 2002 и 2009 годах.