Италия приветствует российско-американские договоренности по Сирии

РИМ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Италия приветствует российско-американские договоренности по урегулированию конфликта Сирии.

"Соглашение, достигнутое сегодня в Женеве, открывает дверь надежде на прекращение драматической войны в Сирии", - приводит заявление министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Паоло Джентилони агентство Rainews.

"Италия поддерживает дипломатические усилия Сергея Лаврова и Джона Керри и намерена способствовать реальному прекращению огня после вечера понедельника", - подчеркнул глава дипломатического ведомства и отметил важность открытия гуманитарного доступа, сотрудничества в борьбе с терроризмом и создания условий для возобновления процесса политического урегулирования.

Министр заявил, что Рим ожидает "эффективного выполнения женевских договоренностей всеми вовлеченными сторонами в интересах сирийского народа и будущего этого государства". Он сообщил, что подтвердил сегодня спецпредставителю ООН Стаффану де Мистуре поддержку Италией инициатив, которые Объединенные Нации предложат - в случае эффективного поддержания режима прекращения боевых действий - на предстоящей встрече глав МИД по Сирии через 10 дней в Нью-Йорке.

В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включают договоренности о разграничении оппозиции и террористов, процедуры реагирования на нарушение перемирия, а также вопросы доставки гуманитарной помощи.

Как ожидается, 48-часовое перемирие вступит в силу на главный мусульманский праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам, праздник жертвоприношения - прим. ТАСС) 12 сентября и, вероятно, будет продлено на более длительный срок.