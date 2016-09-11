По меньшей мере один полицейский убит на севере Индии в перестрелке с боевиками

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. По крайней мере один боец индийской военизированной полиции погиб и еще один ранен в воскресенье утром в ходе перестрелки с боевиками в северном штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Погибший полицейский стал третьим правоохранителем, убитым за два месяца в этом непокойном штате, где в ходе беспорядков с начала июля погибли 75 человек, около 10 тысяч пострадали. Ранения и травмы также получили сотни представителей полиции.

По данным телеканала, полицейские проводят в округе Пунч операцию по ликвидации боевиков, укрепившихся в одном из строящихся зданий. Террористы вступили в перестрелку с полицейским подразделением, в настоящее время преступники окружены. Другие подробности происшествия пока не сообщаются.

Накануне центральные власти Индии приняли решение ввести в Джамму и Кашмир дополнительный военный контингент, чтобы впервые за два года взять под контроль сельские регионы штата. Индийские силы безопасности более или менее контролируют ситуацию в городах, но сельские регионы вызывают озабоченность в Нью-Дели. Правительство страны полагает, что массовые протесты поддерживаются и организуются боевиками, которые проникают в Индию с территории соседнего Пакистана, "подрывные элементы" используют мечети в сельских районах как штабы для организации выступлений.

В штате Джамму и Кашмир, большинство населения которого составляют мусульмане, уже два месяца сохраняется напряженная обстановка. После того как 8 июля индийские силы безопасности ликвидировали одного из лидеров сепаратистской группировки "Хизб-уль-Муджахиддин" Бурхана Музаффара Вани, в штате начались массовые беспорядки, погибли 75 и пострадали около 10 тысяч человек.

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. Из-за Кашмира произошли две из трех индо-пакистанских войн. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии, Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов.