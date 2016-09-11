СМИ: ВВС Турции уничтожили 20 боевиков ИГ в Сирии

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АНКАРА, 11 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 20 боевиков экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) были уничтожены в ходе операции ВВС Турции на севере Сирии. Об этом сообщила телекомпания CNN Turk.
По ее данным, турецкая авиация нанесла удары в субботу по трем зданиям, транспортному средству и мотоциклу в городе Телль-эль-Хава.
Турция 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" с целью создания "зоны безопасности" у своей границы и ввела в Сирию бронетанковые подразделения и части спецназа. В настоящий момент турецкие войска и формирования "Сирийской свободной армии" контролируют 90-километровую полосу между пограничными городами Аазаз и Джараблус.