СМИ: ВВС Турции уничтожили 20 боевиков ИГ в Сирии

АНКАРА, 11 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 20 боевиков экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) были уничтожены в ходе операции ВВС Турции на севере Сирии. Об этом сообщила телекомпания CNN Turk.

По ее данным, турецкая авиация нанесла удары в субботу по трем зданиям, транспортному средству и мотоциклу в городе Телль-эль-Хава.

Турция 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" с целью создания "зоны безопасности" у своей границы и ввела в Сирию бронетанковые подразделения и части спецназа. В настоящий момент турецкие войска и формирования "Сирийской свободной армии" контролируют 90-километровую полосу между пограничными городами Аазаз и Джараблус.