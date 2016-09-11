Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оппозиционная "Сирийская свободная армия" будет соблюдать перемирие

Международная панорама
11 сентября, 13:29 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
В то же время ССА "попросила спецпосланника США по Сирии Майкла Ратни прояснить вопрос о механизме мониторинга, который будет отслеживать соблюдение сторонами перемирия"
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

БЕЙРУТ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Так называемая Сирийская свободная армия (ССА), считающаяся умеренной частью вооруженной антиправительственной оппозиции в Сирии, объявила о своем согласии на перемирие. Об этом сообщил в воскресенье телеканалу Al Jazeera представитель ССА Закария Мулахафджи.

Смотрите также
США готовы к сотрудничеству с РФ по Сирии при выполнении соглашения о перемирии

"Мы принимаем условия американо-российских договоренностей в расчете, что прекращение огня позволит доставить гуманитарную помощь в осажденные районы Алеппо", - сказал он. По его словам, ССА "попросила спецпосланника США по Сирии Майкла Ратни прояснить вопрос о механизме мониторинга, который будет отслеживать соблюдение сторонами перемирия".

"Что касается политической части договоренностей между США и РФ, то оппозиция продолжает их изучать. Но все, что связано с защитой мирных граждан, прекращением огня и доступом гуманитарной помощи, мы принимаем без всяких сомнений", - указал представитель ССА.

СПЕЦПРОЕКТ
Сирийская рапсодия
Жизнь между миром и войной - в работах фотокорреспондентов ТАСС

Ратни направил ранее послание фракциям вооруженной оппозиции. "Мы полагаем, что это перемирие может быть более эффективным, чем предшествующее", - отметил он. При этом дипломат предупредил боевиков, что сотрудничество с террористами из группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (прежнее название - "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) может привести к "тяжелым последствиям".

Правительство Сирии уже объявило в субботу о своем согласии на перемирие "в соответствии с американо-российской договоренностью в Женеве". "В Дамаске поддерживают американо-российскую инициативу, которая преследует цель достичь политического урегулирования кризиса в Сирии", - сообщило агентство SANA.

В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных утвердить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО"
Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ.

Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье

"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.

Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы"
2
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
3
Автомобиль Надежды Савченко попал в ДТП в Киеве
4
Илюмжинов считает, что гражданство США необходимо ему для защиты деловой репутации и чести
5
В Москве в отделении Сбербанка охранник совершил самоубийство
6
Деньги "Нота-банка" и офшорные документы: что известно источникам ТАСС о деле Захарченко
7
Конгресс FIDE отклонил предложение вынести импичмент Илюмжинову
Темы дня
Реклама