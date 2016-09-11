Оппозиционная "Сирийская свободная армия" будет соблюдать перемирие

БЕЙРУТ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Так называемая Сирийская свободная армия (ССА), считающаяся умеренной частью вооруженной антиправительственной оппозиции в Сирии, объявила о своем согласии на перемирие. Об этом сообщил в воскресенье телеканалу Al Jazeera представитель ССА Закария Мулахафджи.

"Мы принимаем условия американо-российских договоренностей в расчете, что прекращение огня позволит доставить гуманитарную помощь в осажденные районы Алеппо", - сказал он. По его словам, ССА "попросила спецпосланника США по Сирии Майкла Ратни прояснить вопрос о механизме мониторинга, который будет отслеживать соблюдение сторонами перемирия".

"Что касается политической части договоренностей между США и РФ, то оппозиция продолжает их изучать. Но все, что связано с защитой мирных граждан, прекращением огня и доступом гуманитарной помощи, мы принимаем без всяких сомнений", - указал представитель ССА.

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Ратни направил ранее послание фракциям вооруженной оппозиции. "Мы полагаем, что это перемирие может быть более эффективным, чем предшествующее", - отметил он. При этом дипломат предупредил боевиков, что сотрудничество с террористами из группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (прежнее название - "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) может привести к "тяжелым последствиям".

Правительство Сирии уже объявило в субботу о своем согласии на перемирие "в соответствии с американо-российской договоренностью в Женеве". "В Дамаске поддерживают американо-российскую инициативу, которая преследует цель достичь политического урегулирования кризиса в Сирии", - сообщило агентство SANA.

В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных утвердить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО" Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ. Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье