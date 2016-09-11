Оппозиционная "Сирийская свободная армия" будет соблюдать перемирие

Собянин открыл первый московский парад городской техникиОбщество 11 сентября, 13:43
Илюмжинов считает, что гражданство США необходимо ему для защиты деловой репутации и честиСпорт 11 сентября, 13:37
В Москве в отделении Сбербанка охранник совершил самоубийствоПроисшествия 11 сентября, 13:34
Оппозиционная "Сирийская свободная армия" будет соблюдать перемириеМеждународная панорама 11 сентября, 13:29
На Реюньоне началось извержение вулкана Питон-де-ла- ФурнезПроисшествия 11 сентября, 13:20
Более 4 тысяч полицейских обеспечат безопасность в Москве при праздновании Курбан-байрамаМосква 11 сентября, 13:12
Деньги "Нота-банка" и офшорные документы: что известно источникам ТАСС о деле ЗахарченкоПроисшествия 11 сентября, 13:07
Конгресс FIDE отклонил предложение вынести импичмент ИлюмжиновуСпорт 11 сентября, 12:53
Песков опроверг слухи, что РФ поддержала смену кандидата от Болгарии на пост генсека ООНПолитика 11 сентября, 12:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЙРУТ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Так называемая Сирийская свободная армия (ССА), считающаяся умеренной частью вооруженной антиправительственной оппозиции в Сирии, объявила о своем согласии на перемирие. Об этом сообщил в воскресенье телеканалу Al Jazeera представитель ССА Закария Мулахафджи.
"Мы принимаем условия американо-российских договоренностей в расчете, что прекращение огня позволит доставить гуманитарную помощь в осажденные районы Алеппо", - сказал он. По его словам, ССА "попросила спецпосланника США по Сирии Майкла Ратни прояснить вопрос о механизме мониторинга, который будет отслеживать соблюдение сторонами перемирия".
"Что касается политической части договоренностей между США и РФ, то оппозиция продолжает их изучать. Но все, что связано с защитой мирных граждан, прекращением огня и доступом гуманитарной помощи, мы принимаем без всяких сомнений", - указал представитель ССА.
Ратни направил ранее послание фракциям вооруженной оппозиции. "Мы полагаем, что это перемирие может быть более эффективным, чем предшествующее", - отметил он. При этом дипломат предупредил боевиков, что сотрудничество с террористами из группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (прежнее название - "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) может привести к "тяжелым последствиям".
Правительство Сирии уже объявило в субботу о своем согласии на перемирие "в соответствии с американо-российской договоренностью в Женеве". "В Дамаске поддерживают американо-российскую инициативу, которая преследует цель достичь политического урегулирования кризиса в Сирии", - сообщило агентство SANA.
В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных утвердить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса.
Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.
Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.
ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).