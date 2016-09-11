США готовы к сотрудничеству с РФ по Сирии при выполнении соглашения о перемирии

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НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Вашингтон готов к сотрудничеству с Москвой по Сирии, если Россия будет выполнять все условия достигнутого в пятницу соглашения о перемирии в республике. Об этом заявил вице-президент США Джозеф Байден журналистам информационного портал Yahoo News в интервью, которое было опубликовано в субботу.
Байден указал, что американцам не следует сомневаться в том, что Вашингтон "не станет взаимодействовать, если они (Россия) не сделают правильный выбор".
"Я имею в виду, что если Россия в действительности выполнит свою часть соглашения, то есть не даст ВВС Сирии подниматься в воздух, позволит осуществить доставку гуманитарной помощи в Алеппо, что спасет множество жизней, и если потом мы договоримся о том, кто является врагом, например "Джебхат ан-Нусра", "Аль-Каида", "Исламское государство" (террористические группировки, запрещены в РФ), то мы можем сотрудничать с ними", - сказал вице-президент США. "Ничего из этого не основано на доверии", - добавил он.
"Как дипломатично говорит Джон (Керри - госсекретарь США - прим. ТАСС), у нас есть соглашение, но давайте посмотрим, будут ли они его соблюдать, и мы будем судить об этом по результатам", - отметил Байден.
В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных утвердить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. 48-часовое перемирие вступит в силу 12 сентября и, вероятно, будет продлено на более длительный срок.
Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.
Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.
ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).