США готовы к сотрудничеству с РФ по Сирии при выполнении соглашения о перемирии

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Вашингтон готов к сотрудничеству с Москвой по Сирии, если Россия будет выполнять все условия достигнутого в пятницу соглашения о перемирии в республике. Об этом заявил вице-президент США Джозеф Байден журналистам информационного портал Yahoo News в интервью, которое было опубликовано в субботу.

Байден указал, что американцам не следует сомневаться в том, что Вашингтон "не станет взаимодействовать, если они (Россия) не сделают правильный выбор".

"Я имею в виду, что если Россия в действительности выполнит свою часть соглашения, то есть не даст ВВС Сирии подниматься в воздух, позволит осуществить доставку гуманитарной помощи в Алеппо, что спасет множество жизней, и если потом мы договоримся о том, кто является врагом, например "Джебхат ан-Нусра", "Аль-Каида", "Исламское государство" (террористические группировки, запрещены в РФ), то мы можем сотрудничать с ними", - сказал вице-президент США. "Ничего из этого не основано на доверии", - добавил он.

"Как дипломатично говорит Джон (Керри - госсекретарь США - прим. ТАСС), у нас есть соглашение, но давайте посмотрим, будут ли они его соблюдать, и мы будем судить об этом по результатам", - отметил Байден.

В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных утвердить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. 48-часовое перемирие вступит в силу 12 сентября и, вероятно, будет продлено на более длительный срок.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО" Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ. Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье