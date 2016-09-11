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Белый дом: оппозиция Сирии должна подтвердить готовность выполнять соглашение о перемирии

Международная панорама
11 сентября, 0:27 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Накануне глава МИД РФ и госсекретарь США согласовали пакет документов, призванных утвердить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Власти США хотят получить от так называемой умеренной сирийской оппозиции подтверждение готовности выполнять достигнутое в пятницу соглашение о перемирии в республике.

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Об этом говорится в распространенном в субботу письме специального посланника президента США по Сирии Майкла Ратни.

"Мы полагаем, что это перемирие может быть более эффективным, чем предшествующее, - приводит AFP выдержки из письма. - Что особенно важно, мы хотим получить от вас подтверждение, что вы готовы соблюдать это соглашение".

При этом Ратни отметил, что сотрудничество с террористами группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Фронт завоевания Леванта", прежнее название - "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) может привести к "тяжелым последствиям".

Дипломат подчеркнул, что достигнутое между Москвой и Вашингтоном соглашение является "лучшим способом" сохранить жизни сирийцев. Он поясняет, что 48-часовое перемирие вступит в силу на главный мусульманский праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам, праздник жертвоприношения - прим. ТАСС) 12 сентября. В случае, если его соблюдение "удовлетворит Россию и США", перемирие может быть "продлено на согласованный период". Любые его нарушения будут рассматриваться "на основе первоначального соглашения о перемирии", достигнутого в конце февраля.

Письмо, написанное на арабском языке, адресовано руководству "вооруженных сирийских оппозиционных фракций", название которых не приводится.

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Ранее правительство САР объявило о своем согласии на перемирие "в соответствии с американо-российской договоренностью в Женеве". "В Дамаске поддерживают американо-российскую инициативу, которая преследует цель достичь политического урегулирования кризиса в Сирии", - рассказало агентство SANA. Оно отмечает, что правительство САР "согласно остановить военные действия в Алеппо по гуманитарным соображениям".

В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных утвердить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО"
Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ.

Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье

"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.

Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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