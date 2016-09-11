Белый дом: оппозиция Сирии должна подтвердить готовность выполнять соглашение о перемирии

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ВАШИНГТОН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Власти США хотят получить от так называемой умеренной сирийской оппозиции подтверждение готовности выполнять достигнутое в пятницу соглашение о перемирии в республике.
Об этом говорится в распространенном в субботу письме специального посланника президента США по Сирии Майкла Ратни.
"Мы полагаем, что это перемирие может быть более эффективным, чем предшествующее, - приводит AFP выдержки из письма. - Что особенно важно, мы хотим получить от вас подтверждение, что вы готовы соблюдать это соглашение".
При этом Ратни отметил, что сотрудничество с террористами группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Фронт завоевания Леванта", прежнее название - "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) может привести к "тяжелым последствиям".
Дипломат подчеркнул, что достигнутое между Москвой и Вашингтоном соглашение является "лучшим способом" сохранить жизни сирийцев. Он поясняет, что 48-часовое перемирие вступит в силу на главный мусульманский праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам, праздник жертвоприношения - прим. ТАСС) 12 сентября. В случае, если его соблюдение "удовлетворит Россию и США", перемирие может быть "продлено на согласованный период". Любые его нарушения будут рассматриваться "на основе первоначального соглашения о перемирии", достигнутого в конце февраля.
Письмо, написанное на арабском языке, адресовано руководству "вооруженных сирийских оппозиционных фракций", название которых не приводится.
Ранее правительство САР объявило о своем согласии на перемирие "в соответствии с американо-российской договоренностью в Женеве". "В Дамаске поддерживают американо-российскую инициативу, которая преследует цель достичь политического урегулирования кризиса в Сирии", - рассказало агентство SANA. Оно отмечает, что правительство САР "согласно остановить военные действия в Алеппо по гуманитарным соображениям".
В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных утвердить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса.
Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.
Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.
ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).