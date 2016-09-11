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Квасьневский: отказ Болгарии от кандидатуры Боковой на пост генсека ООН будет ошибкой

Международная панорама
11 сентября, 14:06 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин
Ранее в СМИ появились утверждения, согласно которым болгарское правительство и лично премьер-министр Бойко Борисов "готовы сделать опережающий ход с выдвижением Кристалины Георгиевой"
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СОФИЯ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгария сделает большую ошибку, если откажется от поддержки кандидатуры Ирины Боковой на пост генерального секретаря ООН. Такую точку зрения высказал в интервью телеканалу bTV бывший президент Польши Александер Квасьневский, комментируя сообщения СМИ о возможной замене Боковой на еврокомиссара Кристалину Георгиеву.

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"Мне трудно понять и поверить в нечто подобное. Это было бы огромной ошибкой. Процедуры начались несколько месяцев назад, и на финише состязания будет трудно предложить нового человека", - сообщил он.

"Болгария имеет очень сильного и уважаемого кандидата госпожу Бокову. Даже мне трудно представить, что Болгария могла бы сделать подобную политическую ошибку, ведь в этом случае все шансы на выборах были бы потеряны", - отметил Квасьневский. По его мнению, назначение генсеком ООН представителя "нашей части Европы стало бы большим успехом".

"Но для Болгарии этот успех был бы историческим. Разрушить шансы, которые сегодня есть у Ирины Боковой, - больше чем ошибка", - уверен экс-президент Польши.

Ранее в СМИ появились утверждения, согласно которым болгарское правительство и лично премьер-министр Бойко Борисов "готовы сделать опережающий ход с выдвижением Кристалины Георгиевой, чтобы болгарка могла занять авторитетную должность". Комментариями болгарских официальных лиц на этот счет ТАСС пока не располагает.

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