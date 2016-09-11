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МИД Ирана: перемирие в Сирии не должно способствовать доставке оружия террористам

Международная панорама
11 сентября, 15:56 UTC+3 ТЕГЕРАН ТЕГЕРАН 11, сентября. /ТАСС
Замминистра иностранных дел по арабским и африканским делам Хосейн Джабери Ансари выразил поддержку в пользу любого соглашения о прекращении огня
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АБУ-ДАБИ, 11 сентября. /ТАСС/. Нельзя допустить, чтобы режим прекращения огня в Сирии, который должен вступить в силу в понедельник, использовался для переброски оружия и боеприпасов террористическим группировкам. Об этом, как передало агентство САНА, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касими.

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"Иран поддерживает любые соглашения, которые будут способствовать восстановлению стабильности в Сирии", - отметил он. По его словам, при исполнении договоренностей, достигнутых между РФ и США о прекращении огня между противоборствующими сторонами, "важно найти гарантии их исполнения и не допустить использования перемирия для поставок вооружений экстремистским группировкам и переправки для их поддержки новых партий боевиков".

Представитель иранского МИД указал, что в этот период (перемирия) доставка международной гуманитарной помощи "не должна быть избирательной, а охватывать, главным образом, мирных жителей в районах, которые уже несколько лет находятся в блокаде экстремистских групп".

В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в продолжающейся почти пять с половиной лет войне в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включают в себя разграничение оппозиции и террористов и нанесение по последним совместных ударов авиации США и РФ, процедуры реагирования на нарушения перемирия, вопросы доставки гуманитарной помощи, в которой нуждаются миллионы людей. Режим прекращения боевых действий должен начать действовать сразу после наступления 12 сентября.

МИД Ирана приветствует план соглашения о прекращении огня в Сирии, сообщило Reuters.

По его данным, заместитель министра иностранных дел Ирана по арабским и африканским делам Хосейн Джабери Ансари выразил поддержку в пользу любого соглашения о прекращении огня и мирного урегулирования конфликта дипломатическим путем. "Иран всегда верил, что для сирийского кризиса не существует военного решения, и он должен быть разрешен мирными средствами", - приводит агентство слова замминистра.

В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в продолжающейся почти пять с половиной лет войне в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включают в себя разграничение оппозиции и террористов и нанесение по последним совместных ударов авиации США и РФ, процедуры реагирования на нарушения перемирия, вопросы доставки гуманитарной помощи, в которой нуждаются миллионы людей. Режим прекращения боевых действий должен начать действовать сразу после наступления 12 сентября.

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