Оппозиция Сирии ждет возобновления переговоров в Женеве после 21 сентября

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Рассылка приглашений участникам межсирийских переговоров в Женеве может начаться после 21 сентября.
Об этом сообщил ТАСС лидер сирийского оппозиционного Народного фронта за перемены и освобождение, представитель "группы Москва" на переговорах в Женеве Кадри Джамиль.
"Официально не могу сказать, офис (спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана) де Мистуры официально ничего не сообщал, есть только предположения и слухи, - сказал он. - Но есть настроение, что скоро, после 21 сентября, де Мистура направит приглашение".
Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Джон Керри в ночь на 10 сентября после рекордных по продолжительности 13-часовых переговоров заявили о достижении соглашения по Сирии. Оно предусматривает возобновление режима прекращения боевых действий, размежевание оппозиции и террористов, разграничение зон ударов по террористам ВКС РФ и ВВС США.
Лавров и Керри тогда же выразили надежду, что соглашение приведет к возобновлению межсирийских переговоров. Де Мистура, в свою очередь, сообщил, что намерен проконсультироваться с генеральным секретарем ООН относительно сроков возобновления таких переговоров.