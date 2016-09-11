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Оппозиция Сирии ждет возобновления переговоров в Женеве после 21 сентября

Международная панорама
11 сентября, 17:02 UTC+3
Представитель "группы Москва" на переговорах в Женеве Кадри Джамиль подчеркнул, что фис спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры официально ничего не сообщал
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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Рассылка приглашений участникам межсирийских переговоров в Женеве может начаться после 21 сентября.

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Об этом сообщил ТАСС лидер сирийского оппозиционного Народного фронта за перемены и освобождение, представитель "группы Москва" на переговорах в Женеве Кадри Джамиль.

"Официально не могу сказать, офис (спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана) де Мистуры официально ничего не сообщал, есть только предположения и слухи, - сказал он. - Но есть настроение, что скоро, после 21 сентября, де Мистура направит приглашение".

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Джон Керри в ночь на 10 сентября после рекордных по продолжительности 13-часовых переговоров заявили о достижении соглашения по Сирии. Оно предусматривает возобновление режима прекращения боевых действий, размежевание оппозиции и террористов, разграничение зон ударов по террористам ВКС РФ и ВВС США.

Лавров и Керри тогда же выразили надежду, что соглашение приведет к возобновлению межсирийских переговоров. Де Мистура, в свою очередь, сообщил, что намерен проконсультироваться с генеральным секретарем ООН относительно сроков возобновления таких переговоров.

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