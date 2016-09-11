Трюдо: нельзя забывать о человечности, проявленной после терактов 11 сентября

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ОТТАВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Атака на США 11 сентября 2001 года стала не только ужасной трагедией, но и продемонстрировала невероятную человечность, проявленную миллионами людей. Об этом говорится в специальном заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо, приуроченном к 15-й годовщине крупнейших терактов в Соединенных Штатах.
"Сегодня мы отмечаем 15-ю годовщину терактов в США, которые унесли жизни почти 3 тысяч невинных жертв, в том числе и 24 канадцев", - сказал Трюдо. Он подчеркнул, что все жители Канады чтят память погибших и выражают самые искренние соболезнования их семьям и близким.
По его словам, сразу после терактов сотни медиков, полицейских и пожарных проявили невероятную отвагу и мужество по спасению людей, а миллионы жителей разных стран предложили свою помощь пострадавшим. "11 сентября 2001 года будут долго помнить, как день разрушения и террора, но давайте также и помнить ту невероятную человечность, которая была продемонстрирована в этот трагический момент", - отметил Трюдо.
15 лет назад 19 террористов из террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских лайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону Вашингтона, но разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов, помимо самих террористов, погибли 2977 мужчин, женщин и детей, в том числе 72 полицейских.